Нутрициолог Строков объяснил, почему нужно пить японский чай матча

"Матча также может быть полезна для вашего здоровья. Он использовался в традиционной китайской медицине на протяжении тысячелетий. Различные полезные для здоровья ингредиенты зеленого чая более сконцентрированы в маття, чем в настое листьев зеленого чая", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Результаты исследований катехина EGCG даже дают надежду на эффективность против прогрессирования болезни Альцгеймера и Паркинсона. Однако большая часть успехов этих исследований до сих пор наблюдалась главным образом в лабораторных условиях".

Матча, тонко измельченный зеленый порошок, придает не только неповторимый вкус, но и ярко-зеленый цвет. Кроме того, порошок используют не только на кухне, но и в исследовательских лабораториях. Там исследуются многочисленные положительные эффекты порошка матча на здоровье человека.Любой, кто пьет матча, чувствует действие порошка относительно сразу: примерно через час многие чувствуют себя более бодрыми и способными концентрироваться. Это из-за кофеина. Поскольку организм усваивает кофеин из чая, в котором он связан, иначе, чем из кофе, он оказывает более медленное, продолжительное и меньшее вредное воздействие на желудок.У кофеина в матче есть противник, который положительно влияет на его действие:и, таким образом, способствует тому, что наслаждение матча повышает бдительность и снижает чувство стресса.Катехины помогают защитить клетки и укрепить иммунную систему. Дальнейшие исследования показали, что катехины подавляют рост раковых клеток, поддерживают низкий уровень холестерина и оказывают положительное влияние на сердце и систему кровообращения.Участники японского исследования недавно подтвердили положительное влияние на их сон: те, кто регулярно употреблял порошок зеленого чая, часто отмечали улучшение качества сна.Ранее МедикФорум писал о вреде зеленого чая.

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