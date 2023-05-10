Увеличение веса из-за задержки жидкости: врач называет причины

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вздутие живота

Эндокринолог Юрочкин: иногда раздутый живот и неспособность застегнуть джинсы объясняются не излишком жира, а скоплением жидкости в тканях тела.

Не только беременность: врач назвала четыре причины задержки

Человеческое тело почти на 70% состоит из воды, которая находится как внутри, так и снаружи клеток. В частности, воду содержат кровь, мышцы и жизненно важные органы. Врач-эндокринолог Александр Юрочкин рассказал в беседе с «МедикФорум», что организм пытается поддерживать объем жидкости на постоянном уровне с помощью сложной системы гормонов и веществ с гормональным действием, таких как простагландины. Если, например, тело не обеспечивается достаточным количеством воды, оно начинает «удерживать» необходимую ему жидкость. Это приводит к колебаниям веса: встав на весы, человек может увидеть увеличенные цифры из-за задержки влаги в тканях. Чтобы такой прибавки в весе не приходило и жидкость своевременно покидала организм, не вызывая отечности раздутости, нужно употреблять достаточно чистой воды.

Как избавиться от лишней воды в организме


Также врач назвал другие причины задержки жидкости в теле.
  • Одной из наиболее распространенных причин задержки жидкости является повышенное потребление соли – в том числе в составе обработанных, готовых к употреблению продуктов и блюд, полуфабрикатов.
  • Непереносимость определенных продуктов, неправильное питание и воздействие токсинов тоже провоцируют задержку жидкости.
  • Некоторые женщины сталкиваются с этой проблемой за несколько дней до менструации, во время менопаузы или во время беременности.
  • Вызывать застой жидкости и отечность могут гормональные нарушения, связанные с плохим состоянием щитовидной железы, стрессом, употреблением некоторых лекарств.
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