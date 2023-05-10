Врач Кондрахин: причиной боли в пояснице у пожилых бывают патологии органов

«Одна из причин боли в пояснице у возрастной категории граждан – это радикулопатия», - уточнил медик.

«Причин у появления боли в пояснице может быть множество, и некоторые из них связаны с патологией органов, в связи с чем заниматься самолечением не рекомендуется».

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал в интервью о причинах болей в пояснице, возникающих у пожилых людей.Кондрахин пояснил, что при радикулопатии происходят дегенеративные изменения в состоянии межпозвоночных дисков. Такие диски выполняют функцию амортизаторов между позвонками, и их повреждение ухудшает подвижность и гибкость позвоночника, способствует болям из-за возникающего трения позвонков.Кроме того, добавил терапевт, причиной боли в пояснице у пожилых может быть мочекаменная болезни, проблемы с почками (например, пиелонефрит).Также Андрей Кондрахин обратил внимание на то, что сейчас начался сезон, когда многие люди активно занимаются домом, участком, дачей. Поднятие тяжестей, копание земли, непривычная или неудобная для тела поза – все это часто сопровождает подобную активность и тоже вызывает боли в пояснице.В то же время врач заметил:Беседуя с «Москва 24», специалист подчеркнул, что беспричинная стойкая боль в пояснице (особенно, не поддающаяся действию лекарств) должна обязательно обследоваться в медучреждении.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи дали несколько советов по защите печени от воздействия вредных факторов.

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