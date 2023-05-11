Профессор Клейменова: при магнитной буре инфаркт может начаться ранним утром

«Мы много изучали инсульты и инфаркты и обнаружили: когда в магнитном поле в течении магнитной бури возникают колебания с периодами 1-2 секунды (это совпадает с ритмом сердца), у больных людей могут возникнуть проблемы в виде инсультов и инфарктов», - отметила Наталья Клейменова в беседе с «Газетой.Ru».

Профессор Кейменова сообщила, что колебания магнитного поля могут крайне негативно воздействовать на состояние многих людей, в особенности тех, кто имеет хронические сосудистые патологии, ослаблен после стресса, инфекции или рутинных перегрузок.Доктор физико-математических наук уточнила, что особенно сильным воздействие магнитных колебаний бывает зимой, тогда как летом оно существенно ослабевает. По словам ученого, эффект колебаний обычно становится мощным в ранее утро, примерно в четыре или пять часов утра. В такое время организм бывает очень уязвимым, его иммунитет ослабевает. При имеющихся сердечно-сосудистых заболеваниях в ранние утренние часы при магнитной буре нередко начинаются инфаркты, подчеркнула профессор.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом Михаилом Гинзбургом были названы привычки , следуя которым после 40 лет можно замедлить старение организма.

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