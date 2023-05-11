Половые гормоны помогают улучшить лечение астмы у женщин
Изнурительное состояние легких чаще встречается у женщин, у которых в три раза больше шансов попасть в больницу и почти в два раза больше шансов умереть от приступа астмы, чем у мужчин.
Тем не менее, на протяжении десятилетий во время охоты за наркотиками упускались из виду важные различия между мужской и женской биологией.
Слишком многие клинические испытания предполагали, что мужчины и женщины одинаково реагируют на лекарства.
«Женские половые гормоны, как и пыльца, загрязнение воздуха и пыль, могут ухудшить симптомы астмы или даже вызвать приступ. Чтобы этого не произошло, важно понять, почему это так и какие методы лечения, новые и существующие, будут наиболее эффективными для женщин всех возрастов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Мы до сих пор недостаточно знаем о том, как половые гормоны и их влияние на астму. Недостаточно исследований о том, почему женщины чаще госпитализируются и умирают от астмы, и какие новые и существующие методы лечения могут помочь женщинам.
Исследования показали, что результаты тестов на астму могут различаться в зависимости от того, в какое время суток их проводят.
"Женщины, работающие в ночную смену, более подвержены риску заболевания астмой, чем сотрудники-мужчины".
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