Терапевт Чернышова объяснила, можно ли есть фрукты перед сном

«Все перерабатывается. Сначала желудочным соком обрабатывается, затем переходит в двенадцатиперстную кишку, где уже на частично переваренную пищу начинает действовать кишечный сок, содержащий пищеварительные ферменты», - рассказала Надежда Чернышова порталу Pravda.Ru.

«Вопрос употребления фруктов следует обсуждать с врачом, так как это зависит от общего состояния здоровья», - резюмировала эксперт.

Врач Чернышова объяснила, можно ли есть фрукты перед сном. Медик назвала ошибочным утверждение о том, что они будут гнить в кишечнике, будучи съеденными на ночь. По словам специалиста, пищеварительная система способна перерабатывать полученную пищу даже когда человек спит.Эксперт отметила: большой опасности в том, чтобы съесть фрукт перед сном, нет. Но в целом фрукты, как и другие насыщенные углеводами и сахаром продукты, не рекомендуется есть в поздние часы или даже во второй половине дня во избежание возможного жироотложения.Кроме того, при употреблении фруктов нужно учитывать особенности своего углеводного обмена и свой уровень сахара в крови. При высоких показателях сахара от фруктов вечером следует отказаться.Вдобавок следует брать в расчет то, как функционирует пищеварительная система, наличествуют ли какие-то хронические заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах сильной тяги к сладкому.

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