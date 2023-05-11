Как лучше обработать рану после укуса собаки: объяснил хирург Гоев

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Хирург Александр Гоев: рану, полученную при укусе собаки, следует промыть раствором с дезинфицирующим действием.

Хирург Гоев поделился советами по оказанию первой помощи человеку, укушенному собакой. Объясняя, как лучше обработать рану после укуса собаки, медик подчеркнул: место повреждения нужно промыть, используя не просто воду, а дезинфицирующее средство.

Промытой ране понадобится дальнейшая обработка.

«Полейте рану перекисью водорода, а кожу около раны смажьте йодом. После обработки наложите на рану марлевый тампон, но ни в коем случае не вату. Не сдавливайте поверхность, закрепите бинтом или пластырем», - рассказал хирург Гоев порталу NEWS.ru.

Специалист констатировал, что, получив первую помощь, укушенный собакой человек должен обязательно обратиться к врачу в травмпункте. Медик примет решение о необходимости дальнейшей терапии раны, а также о вакцинации. Если укус был получен сравнительно давно, пострадавший может быть направлен к хирургу.

Чем лучше обработать рану?


Гоев заметил, что тщательная обработка укушенного места и последующее обращение к врачу необходимы, даже если инцидент произошел с участием домашней и привитой собаки.

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«Даже привитая собака опасна – в слюне животного много бактерий, делающих любую укушенную рану первично инфицированной», - предостерег эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются во время оказания первой помощи.

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Александр Гоев
Александр Гоев
Здоровье
хирург
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