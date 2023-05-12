Храп и недосып повышает риск Альцгеймера и инсульта - невролог Алехина

"Результаты показали, что у людей с апноэ во сне, которое вызывает громкий храп, с большей вероятностью были связаны биомаркеры с этими состояниями", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Состояние сна также может вызвать такие проблемы, как частые пробуждения, фырканье или кашель".

«Обнаружение того, что тяжелое апноэ во сне и снижение медленного сна связаны с этими биомаркерами, важно, поскольку для этих изменений в мозге нет лечения, поэтому нам нужно найти способы предотвратить их возникновение или ухудшение».

Важность хорошего ночного сна для вашего здоровья абсолютно бесспорна. Исследования продолжают раскрывать плохие последствия плохого сна, начиная от более высокого риска сердечных приступов и заканчивая более слабой иммунной системой.Новое исследование предполагает, что люди, которые храпят, могут подвергаться более высокому риску болезни Альцгеймера и инсультов.Апноэ во сне возникает, когда ваше дыхание останавливается и начинается во время сна.Исследовательская группа изучила факторы сна и биомаркеры здоровья белого вещества мозга.Одним из биомаркеров, на которые обращала внимание команда, была гиперинтенсивность белого вещества, которая описывает крошечные поражения, видимые при сканировании головного мозга.Другой биомаркер измеряет целостность аксонов, которые образуют нервные волокна, соединяющие нервные клетки.Исследователи пришли к своим выводам, изучив 140 человек с синдромом обструктивного апноэ во сне.Участники, которым в среднем было 73 года, прошли сканирование мозга и должны были провести ночь в лаборатории сна. У этих испытуемых не было когнитивных проблем в начале исследования и не развилась деменция к концу.На каждые 10 пунктов снижения процента медленноволнового сна увеличивалась гиперинтенсивность белого вещества — аналогично эффекту возраста на 2,3 года.Ранее МедикФорум писал о том, можно ли есть фрукты перед сном.

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