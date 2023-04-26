Невролог Алехина: храп может привести к слабоумию

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Невролог Алехина: храп может привести к слабоумию


От обструктивного апноэ во сне страдают миллионы взрослых, причем до 85 процентов людей не знают, что у них есть это заболевание. Теперь исследования показывают, что это расстройство связано со снижением когнитивных функций.


«Обструктивное апноэ во сне (СОАС) — это респираторное заболевание, связанное со сном», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Состояние приводит к «повторяющимся временным остановкам дыхания из-за сужения или закрытия верхних дыхательных путей во время сна».

«Основные симптомы СОАС включают чрезмерную дневную сонливость и храп».


Мужчины с ОАС «демонстрируют более слабое исполнительное функционирование и зрительно-пространственную память, а также дефицит бдительности».

Дополнительные проблемы могут включать проблемы с «постоянным вниманием, психомоторным и импульсивным контролем».


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В исследовательском проекте приняли участие 27 мужчин в возрасте от 35 до 70 лет с новым диагнозом ОАС от легкой до тяжелой степени и без сопутствующих заболеваний.


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В когнитивных тестах мужчины с СОАС набрали меньше баллов, чем контрольная группа, во многих категориях. Мужчины с СОАС показали более низкие показатели устойчивости внимания, исполнительных функций, кратковременной зрительной памяти, а также социального и эмоционального распознавания.

Ранее это умственное ухудшение связывали с другими состояниями, такими как гипертония или диабет 2 типа.


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