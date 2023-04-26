Невролог Алехина: храп может привести к слабоумию

«Обструктивное апноэ во сне (СОАС) — это респираторное заболевание, связанное со сном», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Основные симптомы СОАС включают чрезмерную дневную сонливость и храп».

Состояние приводит к «повторяющимся временным остановкам дыхания из-за сужения или закрытия верхних дыхательных путей во время сна».Мужчины с ОАСДополнительные проблемы могут включать проблемы сВ исследовательском проекте приняли участие 27 мужчин в возрасте от 35 до 70 лет с новым диагнозом ОАС от легкой до тяжелой степени и без сопутствующих заболеваний.В когнитивных тестах мужчины с СОАС набрали меньше баллов, чем контрольная группа, во многих категориях. Мужчины с СОАС показали более низкие показатели устойчивости внимания, исполнительных функций, кратковременной зрительной памяти, а также социального и эмоционального распознавания.Ранее это умственное ухудшение связывали с другими состояниями, такими как гипертония или диабет 2 типа.Ранее МедикФорум писал о ранних признаках деменции.

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