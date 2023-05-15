Врач Захарова: вот почему вы часто чувствуете усталость весной

Действительно ли существует весенняя усталость?

Переход от зимы к весне утомляет нас

Вот что происходит в организме при весенней усталости

"Все происходит очень медленно – сначала тело должно успокоиться. Для тела это означает новую настройку. Метаболизм и гормональный баланс полностью нарушены. Кроме того, мелатонин только медленно снижается. В результате часто возникают проблемы с головокружением и постоянной усталостью", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Ввиду долгожданного солнца нас должно распирать бодрость духа и жажда действий. Вместо этого мы явно принадлежим к команде «назад в спящий режим».Весенняя усталость — это подтвержденное явление, которое чаще всего возникает в начале нового сезона — когда заканчиваются первые хорошие дни. Встречается преимущественно в широтах, где разные времена года сопровождаются сильными перепадами температуры и освещенности.Мы, люди (как и животные), умеем приспосабливаться. Наш метаболизм и гормоны адаптируются к климату. Зимой наш организм защищает себя, снижая свою температуру на несколько десятых. Артериальное давление повышается, и вырабатывается больше гормона сна мелатонина.Ранее МедикФорум писал о вреде избытка фруктов.

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