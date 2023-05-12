Диетолог Соломатина: избыток фруктов в старшем возрасте ведет к ожирению печени

«Когда мы злоупотребляем фруктами, в организм поступает много фруктозы, которую печень пытается скомпенсировать. В конечном итоге орган перестает нормально выполнять свою функцию и развивается неалкогольный гепатоз, то есть ожирение печени», - сообщила Соломатина «Москве 24».

Диетолог предупредила россиян: избыток фруктов в питании людей может негативно сказаться на состоянии организма. Особенно вредно злоупотреблять фруктами людям старшего, пожилого возраста. Им медик посоветовала съедать не больше двух фруктов в течение дня. Нарушение этого правила может спровоцировать избыток фруктозы, который в старшем возрасте ведет к ожирению печени.Помимо этого, констатировала медик, большое количество фруктов и фруктозы содействует появлению лишнего веса и диабета, а также аллергии. В свою очередь поглощаемая с фруктами клетчатка может напрягать пищеварительный тракт, а в своем избытке еще и вызывать болезненное вздутие живота, запор.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недостаточное питье чистой воды может пагубно сказываться на работе кишечника.

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