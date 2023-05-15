Гастроэнтеролог Харлов рассказал об опасных болезнях ЖКТ из-за постоянного стресса
Гастроэнтеролог Никита Харлов: постоянный стресс негативно воздействует на органы ЖКТ.
Врач Харлов заявил в интервью, что последствием хронического стресса могут стать опасные патологии, способные спустя время стать пусковым механизмом рака. Страдающие от стресса люди становятся подвержены возникновению язвенной болезни желудка, язвенному колиту, болезни Крона.
«Если человек долго не будет пытаться вылечиться, то увеличивается риск колоректального рака. Рак кишечника становится очень реальным», – сказал порталу Pravda.Ru гастроэнтерологсг Никита Харлов.
Объясняя влияние хронического стресса на ЖКТ, врач обратил внимание на то, что в состоянии напряжения и тревожности кровь от пищеварительных органов отходит к мышцам и нервной системе. Следствием этого становится замедление работы желудочно-кишечного тракта, в результате пища хуже усваивается, застаивается в желудке и кишечнике. Их стенки и слизистые страдают от такого застоя и становятся склонными к изъязвлению, поскольку в большей степени подвергаются действию пищевых соков, кислоты.
«Еда способна бродить и сегментироваться с бактериями, а это в свою очередь может привести к гастриту, дуодениту и геморрою», - добавил врач-гастроэнтеролог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с кожей могут быть признаком серьезных болезней.
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Никита Харлов
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врач-гастроэнтеролог
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