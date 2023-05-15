Гастроэнтеролог Харлов рассказал об опасных болезнях ЖКТ из-за постоянного стресса

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Гастроэнтеролог Никита Харлов: постоянный стресс негативно воздействует на органы ЖКТ.

Врач Харлов заявил в интервью, что последствием хронического стресса могут стать опасные патологии, способные спустя время стать пусковым механизмом рака. Страдающие от стресса люди становятся подвержены возникновению язвенной болезни желудка, язвенному колиту, болезни Крона.

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«Если человек долго не будет пытаться вылечиться, то увеличивается риск колоректального рака. Рак кишечника становится очень реальным», –  сказал порталу Pravda.Ru гастроэнтерологсг Никита Харлов.

Объясняя влияние хронического стресса на ЖКТ, врач обратил внимание на то, что в состоянии напряжения и тревожности кровь от пищеварительных органов отходит к мышцам и нервной системе. Следствием этого становится замедление работы желудочно-кишечного тракта, в результате пища хуже усваивается, застаивается в желудке и кишечнике. Их стенки и слизистые страдают от такого застоя и становятся склонными к изъязвлению, поскольку в большей степени подвергаются действию пищевых соков, кислоты.

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«Еда способна бродить и сегментироваться с бактериями, а это в свою очередь может привести к гастриту, дуодениту и геморрою», - добавил врач-гастроэнтеролог.

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Никита Харлов
Никита Харлов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : хронический стресс, болезни ЖКТ, Никита Харлов