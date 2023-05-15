Гастроэнтеролог Харлов рассказал об опасных болезнях ЖКТ из-за постоянного стресса

«Если человек долго не будет пытаться вылечиться, то увеличивается риск колоректального рака. Рак кишечника становится очень реальным», – сказал порталу Pravda.Ru гастроэнтеролог с г Никита Харлов.

«Еда способна бродить и сегментироваться с бактериями, а это в свою очередь может привести к гастриту, дуодениту и геморрою», - добавил врач-гастроэнтеролог.

Врач Харлов заявил в интервью, что последствием хронического стресса могут стать опасные патологии, способные спустя время стать пусковым механизмом рака. Страдающие от стресса люди становятся подвержены возникновению язвенной болезни желудка, язвенному колиту, болезни Крона.Объясняя влияние хронического стресса на ЖКТ, врач обратил внимание на то, что в состоянии напряжения и тревожности кровь от пищеварительных органов отходит к мышцам и нервной системе. Следствием этого становится замедление работы желудочно-кишечного тракта, в результате пища хуже усваивается, застаивается в желудке и кишечнике. Их стенки и слизистые страдают от такого застоя и становятся склонными к изъязвлению, поскольку в большей степени подвергаются действию пищевых соков, кислоты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с кожей могут быть признаком серьезных болезней.

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