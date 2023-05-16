Кардиолог Варфоломеев: повреждение почек увеличивают риск сердечных заболеваний – симптомы

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Кардиолог Варфоломеев: повреждение почек увеличивают риск сердечных заболеваний – симптомы


Недавнее исследование выявило «взаимоотношения между почками и сердцем».


Различные типы заболеваний почек повышают риск сердечных заболеваний. В частности, наибольшему риску подвергались лица с диагностированным сосудистым заболеванием почек или диабетическим заболеванием почек или лица с более тяжелым хроническим поражением почек.

Что такое хроническая болезнь почек?

«Повреждение фильтрационной системы почек также может привести к попаданию крови и белка в мочу».


Знаете ли вы, что ваша кровь проходит через ваши почки 40 раз в день? Почки размером с кулак расположены в нижней части спины под нижними ребрами и контролируют количество соли и воды в вашем теле при выработке мочи.

3 продукта, которые следует сократить, чтобы снизить риск болезни почек


Если у человека заболевание почек, количество креатинина — продукта жизнедеятельности — может свидетельствовать о прогрессировании заболевания. Это называется расчетной скоростью клубочковой фильтрации (e-GFR), которая показывает, насколько быстро ваши почки очищают кровь.

Острое повреждение почек серьезно повышает риск смерти


"Подавляющее большинство людей с хроническим заболеванием почек не имеют симптомов. Хроническая болезнь почек может поразить любого человека в любом возрасте, и некоторые люди рождаются с ней".

Симптомы могут возникать только при более поздних стадиях заболевания почек, что может привести к:
  • Общее плохое самочувствие, отсутствие интереса к повседневной деятельности и потеря концентрации
  • Усталость, низкий уровень энергии
  • Мышечная слабость
  • Трудно дышать
  • Трудно спать по ночам
  • Мочеиспускание чаще ночью
  • Чувствую себя больным
  • Головные боли
  • Зуд
  • Ноющие кости
  • Мышечные спазмы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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