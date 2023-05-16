Кардиолог Варфоломеев: повреждение почек увеличивают риск сердечных заболеваний – симптомы

«Повреждение фильтрационной системы почек также может привести к попаданию крови и белка в мочу».

"Подавляющее большинство людей с хроническим заболеванием почек не имеют симптомов. Хроническая болезнь почек может поразить любого человека в любом возрасте, и некоторые люди рождаются с ней".

Общее плохое самочувствие, отсутствие интереса к повседневной деятельности и потеря концентрации

Усталость, низкий уровень энергии

Мышечная слабость

Трудно дышать

Трудно спать по ночам

Мочеиспускание чаще ночью

Чувствую себя больным

Головные боли

Зуд

Ноющие кости

Мышечные спазмы.

Различные типы заболеваний почек повышают риск сердечных заболеваний. В частности, наибольшему риску подвергались лица с диагностированным сосудистым заболеванием почек или диабетическим заболеванием почек или лица с более тяжелым хроническим поражением почек.Знаете ли вы, что ваша кровь проходит через ваши почки 40 раз в день? Почки размером с кулак расположены в нижней части спины под нижними ребрами и контролируют количество соли и воды в вашем теле при выработке мочи.Если у человека заболевание почек, количество креатинина — продукта жизнедеятельности — может свидетельствовать о прогрессировании заболевания. Это называется расчетной скоростью клубочковой фильтрации (e-GFR), которая показывает, насколько быстро ваши почки очищают кровь.Симптомы могут возникать только при более поздних стадиях заболевания почек, что может привести к:

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