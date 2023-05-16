Кардиолог Варфоломеев: повреждение почек увеличивают риск сердечных заболеваний – симптомы
Недавнее исследование выявило «взаимоотношения между почками и сердцем».
Различные типы заболеваний почек повышают риск сердечных заболеваний. В частности, наибольшему риску подвергались лица с диагностированным сосудистым заболеванием почек или диабетическим заболеванием почек или лица с более тяжелым хроническим поражением почек.
Что такое хроническая болезнь почек?
«Повреждение фильтрационной системы почек также может привести к попаданию крови и белка в мочу».
Знаете ли вы, что ваша кровь проходит через ваши почки 40 раз в день? Почки размером с кулак расположены в нижней части спины под нижними ребрами и контролируют количество соли и воды в вашем теле при выработке мочи.
Если у человека заболевание почек, количество креатинина — продукта жизнедеятельности — может свидетельствовать о прогрессировании заболевания. Это называется расчетной скоростью клубочковой фильтрации (e-GFR), которая показывает, насколько быстро ваши почки очищают кровь.
"Подавляющее большинство людей с хроническим заболеванием почек не имеют симптомов. Хроническая болезнь почек может поразить любого человека в любом возрасте, и некоторые люди рождаются с ней".
Симптомы могут возникать только при более поздних стадиях заболевания почек, что может привести к:
- Общее плохое самочувствие, отсутствие интереса к повседневной деятельности и потеря концентрации
- Усталость, низкий уровень энергии
- Мышечная слабость
- Трудно дышать
- Трудно спать по ночам
- Мочеиспускание чаще ночью
- Чувствую себя больным
- Головные боли
- Зуд
- Ноющие кости
- Мышечные спазмы.
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