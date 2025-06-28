3 продукта, которые следует сократить, чтобы снизить риск болезни почек
Сокращение трех основных продуктов может снизить риск сердечных заболеваний, предотвращая повреждение почек, которое часто «приводит к» сердечным заболеваниям.
Сердечно-сосудистые заболевания — распространенное, но серьезное заболевание. Высокое кровяное давление и диабет, повышают риск заболевания. Но меньше людей знают, что хроническое заболевание почек, которым страдает примерно каждый десятый, может вызвать это заболевание. К счастью, некоторые простые диетические изменения могут помочь значительно снизить риск ХБП.
Хроническая болезнь почек — это значит, что почки больше не работают должным образом, что может привести к повреждению сердца.
«Это обычное состояние, часто связанное со старением», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Работа ваших почек состоит в том, чтобы превращать отходы вашего тела в мочу, фильтруя вещества из крови. Но когда у вас хроническое заболевание почек, это может вызвать нагрузку на ваше сердце.
«Когда у кого-то ХБП, его сердцу приходится работать сильнее, чтобы кровь поступала в почки. Изменение артериального давления также является осложнением ХБП, которое может привести к сердечным заболеваниям».
Изменения, в том числе изменения в питании, «снижают шансы заболеть».
Ешьте меньше натрия и соли
Диета с высоким содержанием соли может нарушить функцию почек. В рамках своей фильтрующей функции почки удаляют воду из крови. Баланс натрия и калия необходим для перемещения воды из крови в почки. Соблюдение диеты с высоким содержанием соли может нарушить этот баланс и, следовательно, нарушить удаление воды из крови.
Ограничьте потребление белка
Важно есть бобовые, рыбу, яйца или мясо в качестве источника белка. Однако важна умеренность. Когда ваше тело использует белок, оно производит отходы, которые удаляются вашими почками.
"Потребление большего количества белка может заставить ваши почки работать тяжелее".
Снижение уровня жиров
Хорошо известно, что высокий уровень насыщенных жиров может увеличить количество «плохого» холестерина в крови.
«Холестериновые бляшки [твердые скопления холестерина] также могут закупорить почечные артерии и перекрыть приток крови к почкам, что приведет к потере функции почек».
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