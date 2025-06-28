3 продукта, которые следует сократить, чтобы снизить риск болезни почек

«Это обычное состояние, часто связанное со старением», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Когда у кого-то ХБП, его сердцу приходится работать сильнее, чтобы кровь поступала в почки. Изменение артериального давления также является осложнением ХБП, которое может привести к сердечным заболеваниям».

Ешьте меньше натрия и соли

Ограничьте потребление белка

"Потребление большего количества белка может заставить ваши почки работать тяжелее".

Снижение уровня жиров

«Холестериновые бляшки [твердые скопления холестерина] также могут закупорить почечные артерии и перекрыть приток крови к почкам, что приведет к потере функции почек».