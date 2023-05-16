Нарколог Стеценко: прием активированного угля вреден при похмелье

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похмелье

Нарколог Олег Стеценко: совет принимать активированный уголь для облегчения похмелья – это бредовая рекомендация.

Нарколог Стеценко объяснил, почему прием активированного угля вреден при синдроме похмелья.

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«Активированный уголь всасывает все, что есть в желудке, а также вызывает запор, поэтому применять его не стоит», - заявил специалист.

Стеценко заметил, что похмельем часто называют постинтоксикационный синдром, вызываемый последствием токсикоза, спровоцированного большим количеством выпитого спиртного. В его случае человеку могут помочь следующие меры:
  • съесть жирную или белковую пищу
  • выпить кофе или воды
  • принять горячий душ.
Развитие настоящего похмельного синдрома, когда дискомфорт снимается выпивкой, является второй стадией алкоголизма. Человеку с таким синдромом противопоказано использовать названные выше способы, они способны лишь ухудшить его состояние. Настоящее похмелье – это знак того, что необходимо медикаментозное лечение, подчеркнул врач в интервью порталу NEWS.ru.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Олег Стеценко
Олег Стеценко
Здоровье
нарколог
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Теги : активированный уголь, похмелье, Олег Стеценко