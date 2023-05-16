Нарколог Стеценко: прием активированного угля вреден при похмелье

«Активированный уголь всасывает все, что есть в желудке, а также вызывает запор, поэтому применять его не стоит», - заявил специалист.

съесть жирную или белковую пищу

выпить кофе или воды

принять горячий душ.

Нарколог Стеценко объяснил, почему прием активированного угля вреден при синдроме похмелья.Стеценко заметил, что похмельем часто называют постинтоксикационный синдром, вызываемый последствием токсикоза, спровоцированного большим количеством выпитого спиртного. В его случае человеку могут помочь следующие меры:Развитие настоящего похмельного синдрома, когда дискомфорт снимается выпивкой, является второй стадией алкоголизма. Человеку с таким синдромом противопоказано использовать названные выше способы, они способны лишь ухудшить его состояние. Настоящее похмелье – это знак того, что необходимо медикаментозное лечение, подчеркнул врач в интервью порталу NEWS.ru.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление гречки способствует сгущению крови.

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