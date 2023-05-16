Нарколог Стеценко: прием активированного угля вреден при похмелье
Нарколог Олег Стеценко: совет принимать активированный уголь для облегчения похмелья – это бредовая рекомендация.
Нарколог Стеценко объяснил, почему прием активированного угля вреден при синдроме похмелья.
«Активированный уголь всасывает все, что есть в желудке, а также вызывает запор, поэтому применять его не стоит», - заявил специалист.
Стеценко заметил, что похмельем часто называют постинтоксикационный синдром, вызываемый последствием токсикоза, спровоцированного большим количеством выпитого спиртного. В его случае человеку могут помочь следующие меры:
- съесть жирную или белковую пищу
- выпить кофе или воды
- принять горячий душ.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление гречки способствует сгущению крови.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Олег Стеценко
Здоровье
нарколог
Оставить комментарий