Токсиколог Кутушов назвал гречку среди сгущающих кровь продуктов

«Густая кровь намного хуже двигается по сосудам, что дает дополнительную нагрузку на сердце, увеличивая риски возникновения тромбов, варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта», - сообщил ученый.

«Из-за сахара повышается уровень глюкозы в крови и растет выработка липидных соединений. Это повышает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза», - заявил эксперт.

Профессор Кутушов предупредил россиян о существовании продуктов, которые сгущают кровь.По словам Михаила Кутушова, одним из продуктов, делающих кровь гуще, является гречка. Причем сочетание гречки с некоторыми продуктами лишь усиливает данный эффект. К ним относятся жирное мясо, копчености, консервы, алкоголь – все они также способствуют сгущению крови, которое может быть слишком интенсивным при их совместном употреблении.Также ученый посоветовал строго контролировать количество сладкого в ежедневном питании и по возможности не употреблять продуктов и напитков с добавленным сахаром.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое мясо практически не содержит холестерина и считается наиболее полезным.

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