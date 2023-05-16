Токсиколог Кутушов назвал гречку среди сгущающих кровь продуктов

34 678 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/top-closer-view-cooked-buckwheat-tasty-meal-inside-brown-plate-on-dark-green-surface_12046413.htm#page=3&query=buckwheat&position=22&from_view=search&track=sph
гречневая каша

Токсиколог Михаил Кутушов: рацион человека влияет на подверженность крови сгущению.

Профессор Кутушов предупредил россиян о существовании продуктов, которые сгущают кровь.

«Густая кровь намного хуже двигается по сосудам, что дает дополнительную нагрузку на сердце, увеличивая риски возникновения тромбов, варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта», - сообщил ученый.

По словам Михаила Кутушова, одним из продуктов, делающих кровь гуще, является гречка. Причем сочетание гречки с некоторыми продуктами лишь усиливает данный эффект. К ним относятся жирное мясо, копчености, консервы, алкоголь – все они также способствуют сгущению крови, которое может быть слишком интенсивным при их совместном употреблении.

«Не нужно есть никому»: профессор Кутушов назвал потенциально токсичные продукты

Также ученый посоветовал строго контролировать количество сладкого в ежедневном питании и по возможности не употреблять продуктов и напитков с добавленным сахаром.

Профессор Кутушов рекомендовал спасающие от густой крови продукты


«Из-за сахара повышается уровень глюкозы в крови и растет выработка липидных соединений. Это повышает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза», - заявил эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое мясо практически не содержит холестерина и считается наиболее полезным.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
ЗОЖ
токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН
Читать MedikForum.ru в
Врач Кутушов назвал возможной причиной густой крови «недостаток одного продукта»
Токсиколог Кутушов назвал ошибку, из-за которой густеет кровь
Профессор Кутушов назвал полезный для выведения токсинов продукт на завтрак
Теги : густая кровь, вредные продукты, Михаил Кутушов