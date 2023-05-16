Колопроктолог Маркарьян рассказал о признаках рака кишечника

Появление крови из ректальной области.

Возникающая при дефекации обильная слизь, а также любые непривычные выделения.

Необъяснимое похудение.

Дискомфорт в животе, который нарастает со временем.

Нарушение привычного для человека режима опорожнения (например, меняется его время).

Боль в прямой кишке, анальном канале.

Колопроктолог Маркарьян рассказал в интервью о признаках рака кишечника. По словам специалиста, симптомы, которыми может проявляться это злокачественное заболевание, схожи с другими патологиями или нарушениями, не представляющими угрозы для человеческой жизни. Следующие явления требуют оперативного обращения к врачу за консультацией, подчеркнул Даниил Маркарьян.«Длительная, нарастающая боль – это «красный флаг», тревожный симптом, требующий срочного диагностического поиска в режиме онконастороженности», - подчеркнул колопроктолог в беседе с mk.ru.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаки рака печени могут проявляться во время еды.

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