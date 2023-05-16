Колопроктолог Маркарьян рассказал о признаках рака кишечника
Колопроктолог Даниил Маркарьян: непривычные выделения при дефекации могут быть признаком колоректального рака.
Колопроктолог Маркарьян рассказал в интервью о признаках рака кишечника. По словам специалиста, симптомы, которыми может проявляться это злокачественное заболевание, схожи с другими патологиями или нарушениями, не представляющими угрозы для человеческой жизни. Следующие явления требуют оперативного обращения к врачу за консультацией, подчеркнул Даниил Маркарьян.
- Появление крови из ректальной области.
- Возникающая при дефекации обильная слизь, а также любые непривычные выделения.
- Необъяснимое похудение.
- Дискомфорт в животе, который нарастает со временем.
- Нарушение привычного для человека режима опорожнения (например, меняется его время).
- Боль в прямой кишке, анальном канале.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаки рака печени могут проявляться во время еды.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Даниил Маркарьян
Здоровье
хирург, колопроктолог, кандидат медицинских наук
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