Колопроктолог Маркарьян рассказал о признаках рака кишечника

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туалетная бумага

Колопроктолог Даниил Маркарьян: непривычные выделения при дефекации могут быть признаком колоректального рака.

Врач Маркарьян: что усиливает подверженность раку кишечника и каковы симптомы?


Колопроктолог Маркарьян рассказал в интервью о признаках рака кишечника. По словам специалиста, симптомы, которыми может проявляться это злокачественное заболевание, схожи с другими патологиями или нарушениями, не представляющими угрозы для человеческой жизни. Следующие явления требуют оперативного обращения к врачу за консультацией, подчеркнул Даниил Маркарьян.
  • Появление крови из ректальной области.
  • Возникающая при дефекации обильная слизь, а также любые непривычные выделения.
  • Необъяснимое похудение.
  • Дискомфорт в животе, который нарастает со временем.
  • Нарушение привычного для человека режима опорожнения (например, меняется его время).
  • Боль в прямой кишке, анальном канале.
«Длительная, нарастающая боль – это «красный флаг», тревожный симптом, требующий срочного диагностического поиска в режиме онконастороженности», - подчеркнул колопроктолог в беседе с mk.ru.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаки рака печени могут проявляться во время еды.

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Даниил Маркарьян
Даниил Маркарьян
Здоровье
хирург, колопроктолог, кандидат медицинских наук
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