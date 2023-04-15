Онколог Воробьев делится ключевыми признаками рака кишечника

«Например, стул чаще, чем обычно, или более жидкий и жидкий стул», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Если вы замечаете кровь в стуле и не страдаете геморроем, это может быть предупреждающим признаком того, что что-то не так. Обычно ваш врач попросит вас просто предоставить ему образец стула. И они будут использовать фекальный иммунохимический тест (FIT), чтобы выявить любую скрытую кровь в вашем стуле. Это поможет им оценить, является ли проблема раком кишечника или другой проблемой».

Боль в животе «также может быть признаком рака кишечника».



Дискомфорт или вздутие живота, всегда вызванные едой, которые могут привести к тому, что вы едите меньше и, в свою очередь, потеряете вес, должны оцениваться медицинским работником. Также может быть «припухлость в заднем проходе».



Раннее выявление — один из лучших способов увеличить ваши шансы на выживание при раке кишечника.

Хотя эти изменения могут быть результатом стресса или изменения диеты, Воробьев рекомендуетЕще одним признаком рака кишечника, на который следует обратить внимание, является наличие крови в фекалиях.Ранее МедикФорум писал об эпидемии птичьего гриппа.

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