Онколог Воробьев делится ключевыми признаками рака кишечника
Онколог указал на потенциальные признаки роста опухоли в кишечнике. Врач посоветовал обращать внимание на «любые существенные изменения в ваших "туалетных" привычках которые могут варьироваться от человека к человеку.
«Например, стул чаще, чем обычно, или более жидкий и жидкий стул», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Хотя эти изменения могут быть результатом стресса или изменения диеты, Воробьев рекомендует «проверить себя, если проблема не исчезнет». Еще одним признаком рака кишечника, на который следует обратить внимание, является наличие крови в фекалиях.
«Если вы замечаете кровь в стуле и не страдаете геморроем, это может быть предупреждающим признаком того, что что-то не так. Обычно ваш врач попросит вас просто предоставить ему образец стула. И они будут использовать фекальный иммунохимический тест (FIT), чтобы выявить любую скрытую кровь в вашем стуле. Это поможет им оценить, является ли проблема раком кишечника или другой проблемой».
Онколог Воробьев: знаки на коже, которые могут сигнализировать о распространении опухоли в кишечнике
Дискомфорт или вздутие живота, всегда вызванные едой, которые могут привести к тому, что вы едите меньше и, в свою очередь, потеряете вес, должны оцениваться медицинским работником. Также может быть «припухлость в заднем проходе».
Раннее выявление — один из лучших способов увеличить ваши шансы на выживание при раке кишечника.
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