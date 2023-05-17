Субъективное чувство голода в течении дня достаточно, чтобы замедлить старение

"Хотя голод связан с негативными чувствами, новое исследование предполагает, что он может принести некоторую пользу для здоровья. Исследовательская группа обнаружила, что голода может быть достаточно, чтобы замедлить старение", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Ученые как бы отделили продлевающие жизнь последствия ограничения диеты от всех пищевых манипуляций с диетой, над которыми исследователи работали в течение многих лет. Восприятие того, что вы голодны, достаточно».

От шкафов, заполненных печеньем, до пакетов с чипсами, лежащих вокруг кладовой, больше не нужно быть голодным, ведь на каждом углу можно найти множество легко покупаемых закусок. Независимо от того, выбираете ли вы более здоровую альтернативу или едите нездоровую пищу между приемами пищи, многие из нас едят слишком часто.Предыдущие исследования показали, что даже вкус и запах пищи могут обратить вспять полезные, продлевающие жизнь эффекты ограничения диеты, даже если вы ничего не едите.Могут ли изменения в мозге, которые побуждают искать пищу, способствовать увеличению продолжительности жизни?Чтобы проверить это, исследователи вызывали голод у мух несколькими способами.Интересно, что результаты показали, что мухи, которые проявляли признаки голода, основанного на потребностях, жили значительно дольше по сравнению с другими моделями мух.Несмотря на многообещающие результаты, исследователи отметили, что следует проявлять осторожность, прежде чем применять это к людям, но «есть все основания ожидать, что обнаруженные механизмы, вероятно, будут модулировать голодные влечения у других видов.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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