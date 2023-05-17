Врач Захарова рекомендует положение во сне, которое избавит от кислотного рефлюкса

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Врач Захарова рекомендует положение во сне, которое избавит от кислотного рефлюкса


Поза для сна в невесомости может улучшить кровообращение и облегчить симптомы кислотного рефлюкса.


«Поза включает в себя небольшой подъем головы и ног, так что тело находится в наклонном положении с ногами и головой немного выше сердца. Поза сна в невесомости — это поза для сна, которая предназначена для имитации положения тела, когда оно находится в невесомости, например, в космосе», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Эта позиция была первоначально разработана НАСА, чтобы помочь астронавтам адаптироваться к воздействию микрогравитации во время космического полета.

Со временем преимущества положения в невесомости стали очевидны, и положение было адаптировано для использования в других условиях, включая больницы и дома. Есть четыре преимущества для здоровья, с которыми может помочь поза для сна в невесомости.

Во-первых, поза для сна в невесомости может уменьшить давление на позвоночник.

«Небольшое поднятие головы и ног может помочь более равномерно распределить вес тела, уменьшая давление на позвоночник».

Это может помочь облегчить боль в спине и другой дискомфорт, который может мешать сну.

Во-вторых, размещение ног над сердцем может помочь улучшить кровообращение за счет уменьшения силы тяжести в системе кровообращения.

Это может помочь предотвратить отек ног и ступней и улучшить приток крови к мозгу и другим жизненно важным органам. И, в-третьих, поза для сна «также может помочь уменьшить храп, оставляя дыхательные пути открытыми.


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Поднятие головы также может помочь облегчить симптомы кислотного рефлюкса, не давая желудочной кислоте затекать обратно в пищевод. Чтобы создать импровизированную позу для сна в невесомости, Сили рекомендовал подушки, чтобы подпирать голову и ноги.

Поддержите голову одной или двумя подушками и положите подушку под колени, чтобы приподнять ноги.


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