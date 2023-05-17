Врач Захарова рекомендует положение во сне, которое избавит от кислотного рефлюкса

«Поза включает в себя небольшой подъем головы и ног, так что тело находится в наклонном положении с ногами и головой немного выше сердца. Поза сна в невесомости — это поза для сна, которая предназначена для имитации положения тела, когда оно находится в невесомости, например, в космосе», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Небольшое поднятие головы и ног может помочь более равномерно распределить вес тела, уменьшая давление на позвоночник».

Эта позиция была первоначально разработана НАСА, чтобы помочь астронавтам адаптироваться к воздействию микрогравитации во время космического полета.Со временем преимущества положения в невесомости стали очевидны, и положение было адаптировано для использования в других условиях, включая больницы и дома. Есть четыре преимущества для здоровья, с которыми может помочь поза для сна в невесомости.Во-первых, поза для сна в невесомостиЭто может помочь облегчить боль в спине и другой дискомфорт, который может мешать сну.Во-вторых, размещение ног над сердцем может помочь улучшить кровообращение за счет уменьшения силы тяжести в системе кровообращения.Это может помочь предотвратить отек ног и ступней и улучшить приток крови к мозгу и другим жизненно важным органам. И, в-третьих, поза для сна «также может помочь уменьшить храп, оставляя дыхательные пути открытыми.Поднятие головы также может помочьЧтобы создать импровизированную позу для сна в невесомости, Сили рекомендовал подушки, чтобы подпирать голову и ноги.Поддержите голову одной или двумя подушками и положите подушку под колени, чтобы приподнять ноги.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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