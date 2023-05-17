Кардиолог Варфоломеев объяснил, чем так опасно высокое давление - "тихий убийца"

Высокое кровяное давление – чем оно так опасно

«Коварство высокого кровяного давления заключается в том, что оно не обязательно вызывает симптомы, хотя органы уже могут быть повреждены», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Головокружение

Шум в ушах

Головная боль

Носовые кровотечения.

«И к тому времени, когда симптомы становятся заметными, обычно бывает слишком поздно, потому что сосуды и органы уже повреждены».

Здоровый образ жизни как естественный способ снижения артериального давления

Виды спорта на выносливость, такие как езда на велосипеде, ходьба, бег трусцой или плавание

Легкая тренировка силы и выносливости

Гимнастика

Спортивные игры с низкой ударной нагрузкой, такие как настольный теннис или гольф

Уменьшение ожирения

При необходимости последовательный прием лекарств от артериального давления.

Каждый третий взрослый имеет высокое кровяное давление. Часто не подозревая об этом. Это опасно, потому что, если его не лечить, это может привести к сердечным заболеваниям, таким как сердечная недостаточность и мерцательная аритмия, или к серьезным осложнениям, таким как кровоизлияние в мозг, инсульт, сердечный приступ или почечная недостаточность.При постоянно повышенном артериальном давлении организм привыкает, и вы все равно можете чувствовать себя хорошо.Симптомы могут возникнуть, но не обязательно.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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