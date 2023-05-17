Врач Драпкина: запах тела здорового человека не бывает зловонным
По словам заслуженного врача РФ Оксаны Драпкиной, изменение запаха тела, а также его неприятный аромат является симптомом различных заболеваний.
Оксана Драпкина сообщила: телесный запах, как и его интенсивность обусловлены генетикой, питанием, одеждой, гигиеной, физической активностью и даже психической устойчивостью. Но в целом, если человек здоров, его пот не может быть зловонным.
«У здорового, не пренебрегающего правилами гигиены человека, запах тела не бывает зловонным или отталкивающим. Если вы чувствуете, что произошли изменения в запахе, не стоит тянуть с визитом к врачу».
Крайне неприятный или чужеродный, странный запах, исходящий от тела – это нередко сигнал о патологии. О чем же именно «говорят» запахи?
- Запах пива от тела трезвого человека – о туберкулезе.
- Запах ацетона, либо ноты прелых яблок – о сахарном диабете
- Грибной или плесневый – о раке.
- Запах мочи, исходящий от кожи или из ротовой полости – о больных почках.
- Запах чего-то тухлого или приторного – о поражении печени.
- Сладкий запах гниющего яблока – о дифтерии.
В свою очередь, замечено: у людей, которые пьют достаточно много воды, телесный запах не бывает неприятным или концентрированным.
Также существует запах старости. Оксана Драпкина объяснила, что его появление тесно связано со снижением выработки защитных антиоксидантов и образование такого вещества как 2-ноненал, происходящим в организме пожилых людей. Изменить этот процесс невозможно.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление перхоти может обуславливаться некоторыми заболеваниями.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оксана Драпкина
Здоровье
профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ
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