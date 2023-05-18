Добавление тыквенных семечек к завтраку снижает уровень сахара в крови на 35% - диетолог Пономарева

«Увеличение потребления магния улучшает чувствительность к инсулину, то есть улучшает реакцию на эффекты инсулина, снижающие уровень глюкозы. Это также помогает снизить резистентность к инсулину, то есть снижает неспособность клеток реагировать на инсулин», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Цинк необходим для синтеза инсулина. Также известно, что цинк сам по себе связывается с рецепторами инсулина и активирует пути инсулина».

"Клетчатка также помогает вам дольше чувствовать себя сытым, поэтому снижает аппетит, что также помогает снизить уровень сахара в крови".

Если вы не лечите высокий уровень сахара в крови, это может привести к опасным осложнениям, связанным с диабетом. К счастью, многие продукты могут прийти на помощь и помочь контролировать уровень глюкозы в крови, в том числе тыквенные семечки.Независимо от того, едите ли вы их сами по себе или добавляете в блюдо, семена тыквы предлагают больше, чем ореховый вкус. От магния до клетчатки, маленькие семена таят в себе целый ряд преимуществ для здоровья.Более того, доктор поделилась тем, что небольшие продукты, добавленные к вашему завтраку, могут снизить уровень глюкозы в крови на 35 процентов. Всего одна 28-граммовая порция тыквенных семечек обеспечивает 40 процентов рекомендуемой суточной нормы магния.Другим ингредиентом, который играет «жизненно важную роль» в метаболизме глюкозы в крови, является цинк.Семена тыквы также являются хорошими источниками ненасыщенных масел с сахароснижающими свойствами. Кроме того, они богаты пищевыми волокнами, которые, как известно, контролируют уровень сахара в крови.Присутствие клетчатки в кишечнике замедляет скорость опорожнения желудка, задерживая всасывание глюкозы на более длительный период времени.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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