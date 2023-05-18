Врач Захарова рассказала как справиться с отеками

"Если у вас вдруг появилась склонность к задержке воды, вам обязательно следует обратиться к врачу и провериться, нет ли чего-то органического с сердцем или почками", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Здоровый дренаж

Для этого нужно много жидкости, в любом случае не менее двух литров в день, а сейчас и четырех литров.

При обезвоживании употребляйте продукты с высоким содержанием воды, такие как огурец и дыня, или продукты с обезвоживающим эффектом, такие как ананас, клубника и спаржа.

Вы должны определенно избегать алкоголя и напитков с кофеином.

Избегайте соли, если это возможно, и включите в свой распорядок дня много упражнений. Идеально подходят виды спорта на выносливость в воздухе, такие как ходьба или езда на велосипеде.

Йога и массажи (особенно рефлексотерапия) также воздействуют на лимфатическую систему и органы детоксикации печени и почек, помогая организму избавиться от лишней воды.

"Дополнительный совет: вечером вы можете добавить немного хорошего самочувствия в свой день. 2 столовые ложки ягод можжевельника отварить в воде около 10 минут. Поместите это в ванночку для ног и расслабьте в ней ноги на четверть часа".

Задержка жидкости в тканях раздражает, потому что вызывает отек лодыжек, ног и пальцев и увеличение веса. Это не только выглядит некрасиво, но и представляет опасность для здоровья, точнее для сердца и кровообращения.В здоровом состоянии наш организм сам себя регулирует, он и так в основном состоит из воды — у взрослого человека доля воды в массе тела составляет около 65 процентов.Обычно вы обнаружите задержку воды в ногах, плечах и животе. Если вы хотите избавиться от нихРанее МедикФорум писал о причинах тромбоза.

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