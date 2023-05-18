Добавление семян кунжута в ваш обед поможет уменьшить вздутие живота - врач Алисова

«Существует ограниченное количество научных данных, позволяющих предположить, что семена кунжута непосредственно уменьшают вздутие живота. Тем не менее, семена кунжута могут косвенно способствовать улучшению пищеварения, что может помочь облегчить вздутие живота у некоторых людей. Если вздутие живота вызвано запором или нерегулярной дефекацией, содержание клетчатки в семенах кунжута в сочетании с другими источниками клетчатки может способствовать регулярности и уменьшению вздутия живота с течением времени», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Ощущение растянутого живота и болезненного вздутия живота может ударить слишком близко к дому. Если в вашем распорядке дня полно крахмалистых продуктов и мало физических упражнений, возможно, вы слишком хорошо знаете эту проблему.На помощь может прийти выбор здорового питания. Любите ли вы семена кунжута, посыпанные сверху ваших блюд, или в виде тахини, они предлагают больше, чем богатый вкус.Наполненные здоровымиэти семена скрывают впечатляющие преимущества для здоровья.Клетчатка увеличивает объем стула, способствует регулярной дефекации и помогает предотвратить запоры. Помимо содержания клетчатки, семена кунжута также содержат пищеварительные ферменты, такие как липаза и протеаза.А эффективное пищеварение также может помочь снизить вероятность неприятного вздутия живота. Кроме того, семена также обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь справиться с растяжением желудка, вызванным воспалением.Ранее МедикФорум писал о полезных и вредных видах мяса.

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