Масло жожоба помогает в лечение акне - дерматолог Гольдин

"После шести недель лечения они показали 54-процентное уменьшение угревой сыпи, включая багровые пятна, кисты и комедоны. Другое лабораторное исследование клеток показало, что воск масла жожоба может быть эффективным при лечении ран. Это может оказаться полезным при симптомах открытых ран, оставленных прыщами", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

«Более того, жожоба обладает естественными антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми, обезболивающими, противовоспалительными и гипоаллергенными свойствами, поэтому его используют для облегчения появления широкого спектра кожных заболеваний».

Масло жожоба, воскообразное вещество желтого цвета, получают из семян куста жожоба. На протяжении многих лет потребители видели, как его добавляют в косметику и увлажняющие средства, и на это есть веские причины, поскольку исследования показали его противовоспалительное действие.Исследования доказали, что он эффективен при лечении акне и поражений кожи, а также может играть роль в заживлении ран.В одном исследовании было проверено действие глиняных масок для лица, содержащих масло жожоба, у 133 человек с легкой формой акне.Хотя для изучения преимуществ и возможных рисков масла жожоба необходимы дополнительные исследования.Жожоба, богатая питательными веществами, витаминами и жирными кислотами, является единственным растением, в семенах которого хранится жидкий воск. Имея ту же молекулярную структуру, что и натуральные эфиры воска, содержащиеся в здоровой коже человека, она более восприимчива к жизненно важным питательным веществам и антиоксидантам. , помогая коже вести себя так, как это всегда было задумано.Ранее МедикФорум писал о полезных и вредных видах мяса.

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