Вот что происходит в организме, когда вы делаете 10 отжиманий в день

Хорошо для сердечно-сосудистой системы

"Хотя отжимания в первую очередь являются укрепляющими упражнениями, выполнение 10 повторений заставит вас запыхаться. Это связано с тем, что многие мышцы задействованы одновременно. Сердце должно работать быстрее, чтобы доставить достаточное количество кислорода из крови к мышцам. Это делает отжимания хорошим кардиоупражнением", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Отжимания укрепляют мышцы

Улучшенная подвижность и координация

Лучшая осанка





Отжимания – одно из самых известных силовых упражнений. Будь то в школе или в спортивном клубе, большинству из нас приходилось или хотелось отжиматься - и для этого есть веская причина.Отжимания — отличный способ укрепить мышцы груди. Если вы можете делать десять отжиманий в день, вы можете укрепить мышцы груди. Упражнение задействует не только грудь, но и руки, плечи и живот. Грудь будет выглядеть все более упругой, а верхняя часть тела в целом будет выглядеть более четкой.Отжимания — это не только одно из лучших силовых упражнений для верхней части тела, они также тренируют подвижность и координацию. Положение на руках незнакомо чувству равновесия и телу приходится прилагать усилия, чтобы удержать равновесие.Для обеспечения большей стабильности также напрягаются многие мелкие мышцы. Поскольку чистая форма опускает вас очень глубоко, ваши плечи и грудь растягиваются, в результате чего увеличивается подвижность.Прямая осанка важна не только для здоровья тела, но и в значительной степени влияет на внешний вид и уверенность в себе. Тот, кто работает в офисе и много сидит в течение дня, часто впадает в сгорбленную позу. Работая над корпусом и расширяя грудь при отжимании, вы возвращаетесь в более вертикальное положение.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.