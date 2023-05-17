Врач Андреева назвала несколько способов снизить артериальное давление
Избыточный вес, употребление слишком большого количества соли и недостаточное количество фруктов и овощей, а также употребление слишком большого количества алкоголя или кофе — вот лишь несколько вещей, которые могут увеличить риск высокого кровяного давления.
Но простые изменения образа жизни могут помочь контролировать артериальное давление.
«Главный совет — избегать добавления дополнительной поваренной соли в пищу или в качестве приправы. И обратите внимание на «светофорное кодирование» на упаковке продуктов питания (старайтесь съедать менее 6 г соли в день)», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Например, глядя на готовую еду, врач рекомендовала искать ту, которая имеет зеленый код для соли.
Также Андреева рекомендовала улучшить свой рацион, «сделав выбор в пользу здорового образа жизни», например, «употребляя больше фруктов и овощей», стремясь есть не менее пяти порций в день.
Что касается напитков, которые вы употребляете, терапевт предложила ограничить потребление кофеина, поскольку «употребление более четырех чашек кофе может повысить кровяное давление».
«Остерегайтесь энергетических напитков и других безалкогольных напитков, таких как кола, которая также может содержать кофеин».
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