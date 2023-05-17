Врач Андреева назвала несколько способов снизить артериальное давление

«Главный совет — избегать добавления дополнительной поваренной соли в пищу или в качестве приправы. И обратите внимание на «светофорное кодирование» на упаковке продуктов питания (старайтесь съедать менее 6 г соли в день)», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Остерегайтесь энергетических напитков и других безалкогольных напитков, таких как кола, которая также может содержать кофеин».

Но простые изменения образа жизни могут помочь контролировать артериальное давление.Например, глядя на готовую еду, врач рекомендовала искать ту, которая имеет зеленый код для соли.Также Андреева рекомендовала улучшить свой рацион,Что касается напитков, которые вы употребляете, терапевт предложила, посколькуГипертония часто протекает бессимптомно. Тем не менее, знание своего диагноза — одна из самых важных вещей, которые люди могут сделать.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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