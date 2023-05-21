Насколько здоров ваш кишечник? 3 быстрых теста покажут вам это

Здоровье кишечника: два теста показывают, насколько здоров орган

Принимали ли Вы антибиотики в течение последних шести месяцев?

Принимаете ли Вы антибиотики чаще (хотя бы раз в год)?

Вы принимали несколько антибиотиков в детстве?

Принимаете ли вы лекарства, подавляющие кислотность желудка, так называемые ингибиторы протонной помпы (таблетки для защиты желудка)?

Вам нужны слабительные средства несколько раз в месяц?

Вы страдаете пищевой аллергией ?

? Страдаете ли вы другими аллергиями или нейродермитом ?

? Вы страдаете хроническими воспалительными заболеваниями кишечника ( болезнь Крона , язвенный колит)?

, язвенный колит)? У вас значительный лишний вес? Вам кажется, что вы быстрее набираете вес и сбрасываете больше проблем, чем окружающие вас люди?

Страдаете синдромом раздраженного кишечника?

Вы страдаете от постоянного стресса на работе или в личной жизни?

Используете ли вы дезинфицирующие средства для уборки дома? Используете ли вы дезинфицирующее мыло для мытья рук?

Предпочитаете быстроусвояемые углеводы (выпечка, макароны, легкий хлеб вместо хлеба из муки грубого помола, сладости)?

Часто ли вы (несколько раз в неделю) едите фаст-фуд, готовые блюда или особенно жирную пищу или часто пьете безалкогольные напитки (колу, лимонад и т. д.)?

Триллионы бактерий колонизируют кишечник. Они попадают в наш организм в основном с пищей и помогают пищеварению. Различные исследования показали, что они могут влиять на наш вес и нашу психику и играть роль в развитии заболеваний.которые помогут определить, насколько здоров кишечник.Чем чаще вы отвечали здесь «да», тем больше вероятность того, что ваша кишечная флора нарушена. Потому что упомянутые препараты приводят к необратимым изменениям кишечных микробов. Поговорите со своим врачом о возможном воздействии прописанного лекарства на кишечную флору.Каждое из упомянутых здесь заболеваний и симптомов может быть результатом нарушения кишечной флоры или проницаемости кишечного барьера.Вопросы, на которые вы ответили «да» вРанее МедикФорум писал о пользе овощей.

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