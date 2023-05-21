Насколько здоров ваш кишечник? 3 быстрых теста покажут вам это
Как мы на самом деле узнаем, хорошо ли работает наш кишечник? Мы слишком редко задаем себе этот вопрос и не можем толком ответить на него.
Триллионы бактерий колонизируют кишечник. Они попадают в наш организм в основном с пищей и помогают пищеварению. Различные исследования показали, что они могут влиять на наш вес и нашу психику и играть роль в развитии заболеваний.
Здоровье кишечника: два теста показывают, насколько здоров орган
Гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум назвала три простых теста, которые помогут определить, насколько здоров кишечник.
Категория 1: Лекарства
- Принимали ли Вы антибиотики в течение последних шести месяцев?
- Принимаете ли Вы антибиотики чаще (хотя бы раз в год)?
- Вы принимали несколько антибиотиков в детстве?
- Принимаете ли вы лекарства, подавляющие кислотность желудка, так называемые ингибиторы протонной помпы (таблетки для защиты желудка)?
- Вам нужны слабительные средства несколько раз в месяц?
Категория 2: болезни и расстройства
- Вы страдаете пищевой аллергией?
- Страдаете ли вы другими аллергиями или нейродермитом?
- Вы страдаете хроническими воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)?
- У вас значительный лишний вес? Вам кажется, что вы быстрее набираете вес и сбрасываете больше проблем, чем окружающие вас люди?
- Страдаете синдромом раздраженного кишечника?
Категория 3: Образ жизни
- Вы страдаете от постоянного стресса на работе или в личной жизни?
- Используете ли вы дезинфицирующие средства для уборки дома? Используете ли вы дезинфицирующее мыло для мытья рук?
- Предпочитаете быстроусвояемые углеводы (выпечка, макароны, легкий хлеб вместо хлеба из муки грубого помола, сладости)?
- Часто ли вы (несколько раз в неделю) едите фаст-фуд, готовые блюда или особенно жирную пищу или часто пьете безалкогольные напитки (колу, лимонад и т. д.)?
Вопросы, на которые вы ответили «да» в категории 3, также говорят о том, что с кишечникм могут быть пролемы.
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