Насколько здоров ваш кишечник? 3 быстрых теста покажут вам это

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Насколько здоров ваш кишечник? 3 быстрых теста покажут вам это



Как мы на самом деле узнаем, хорошо ли работает наш кишечник? Мы слишком редко задаем себе этот вопрос и не можем толком ответить на него. 


Триллионы  бактерий колонизируют кишечник. Они попадают в наш организм в основном с пищей и помогают пищеварению. Различные исследования показали, что они могут влиять на наш вес и нашу психику и играть роль в развитии заболеваний.

Здоровье кишечника: два теста показывают, насколько здоров орган


Гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум назвала три простых теста, которые помогут определить, насколько здоров кишечник.


Категория 1: Лекарства
  • Принимали ли Вы антибиотики в течение последних шести месяцев?
  • Принимаете ли Вы антибиотики чаще (хотя бы раз в год)?
  • Вы принимали несколько антибиотиков в детстве?
  • Принимаете ли вы лекарства, подавляющие кислотность желудка, так называемые ингибиторы протонной помпы (таблетки для защиты желудка)?
  • Вам нужны слабительные средства несколько раз в месяц?
Чем чаще вы отвечали здесь «да», тем больше вероятность того, что ваша кишечная флора нарушена. Потому что упомянутые препараты приводят к необратимым изменениям кишечных микробов. Поговорите со своим врачом о возможном воздействии прописанного лекарства на кишечную флору.


Категория 2: болезни и расстройства
  • Вы страдаете пищевой аллергией?
  • Страдаете ли вы другими аллергиями или нейродермитом?
  • Вы страдаете хроническими воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)?
  • У вас значительный лишний вес? Вам кажется, что вы быстрее набираете вес и сбрасываете больше проблем, чем окружающие вас люди?
  • Страдаете синдромом раздраженного кишечника?
Каждое из упомянутых здесь заболеваний и симптомов может быть результатом нарушения кишечной флоры или проницаемости кишечного барьера.


Категория 3: Образ жизни

  • Вы страдаете от постоянного стресса на работе или в личной жизни?
  • Используете ли вы дезинфицирующие средства для уборки дома? Используете ли вы дезинфицирующее мыло для мытья рук?
  • Предпочитаете быстроусвояемые углеводы (выпечка, макароны, легкий хлеб вместо хлеба из муки грубого помола, сладости)?
  • Часто ли вы (несколько раз в неделю) едите фаст-фуд, готовые блюда или особенно жирную пищу или часто пьете безалкогольные напитки (колу, лимонад и т. д.)?


Вопросы, на которые вы ответили «да» в категории 3, также говорят о том, что с кишечникм могут быть пролемы.


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