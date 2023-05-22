Невролог Алехина: проверьте свой риск деменции исходя из вашего образа жизни

"Было обнаружено, что люди подвержены высокому риску заболевания мозга, они могли бы изменить свое поведение и образ жизни, чтобы снизить этот риск", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФором.





Факторы риска деменции

«Есть убедительные доказательства того, что здоровый образ жизни может помочь снизить риск развития деменции в пожилом возрасте» .

Соблюдение здоровой, сбалансированной диеты

Поддержание здорового веса

Регулярные тренировки

Содержание алкоголя в рекомендуемых пределах

Отказ от курения

Поддержание артериального давления на здоровом уровне.

Потеря слуха

Нелеченная депрессия

Одиночество или социальная изоляция

Сидя большую часть дня.

Определенные факторы риска развития деменции, такие какТем не менее, есть много способов, с помощью которых человек может снизить риск развития умопомрачительного состояния.Ранее МедикФорум писал о причинах жира на животе.

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