Невролог Алехина: проверьте свой риск деменции исходя из вашего образа жизни

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Невролог Алехина: проверьте свой риск деменции исходя из вашего образа жизни


Если бы вы увидели, что находитесь на пути к развитию деменции, внесли бы вы необходимые коррективы, чтобы снизить вероятность ее возникновения?



"Было обнаружено, что люди подвержены высокому риску заболевания мозга, они могли бы изменить свое поведение и образ жизни, чтобы снизить этот риск", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФором.


Факторы риска деменции


Определенные факторы риска развития деменции, такие как возраст и генетика, неизбежны. Тем не менее, есть много способов, с помощью которых человек может снизить риск развития умопомрачительного состояния.

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«Есть убедительные доказательства того, что здоровый образ жизни может помочь снизить риск развития деменции в пожилом возрасте» .

Вы можете вести более здоровый образ жизни, если:
  • Соблюдение здоровой, сбалансированной диеты
  • Поддержание здорового веса
  • Регулярные тренировки
  • Содержание алкоголя в рекомендуемых пределах
  • Отказ от курения
  • Поддержание артериального давления на здоровом уровне.
Исследования показывают, что дополнительные факторы риска деменции, которые стоит смягчить, включают:
  • Потеря слуха
  • Нелеченная депрессия
  • Одиночество или социальная изоляция
  • Сидя большую часть дня.


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