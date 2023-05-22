Невролог Алехина: проверьте свой риск деменции исходя из вашего образа жизни
Если бы вы увидели, что находитесь на пути к развитию деменции, внесли бы вы необходимые коррективы, чтобы снизить вероятность ее возникновения?
"Было обнаружено, что люди подвержены высокому риску заболевания мозга, они могли бы изменить свое поведение и образ жизни, чтобы снизить этот риск", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФором.
Факторы риска деменции
Определенные факторы риска развития деменции, такие как возраст и генетика, неизбежны. Тем не менее, есть много способов, с помощью которых человек может снизить риск развития умопомрачительного состояния.
«Есть убедительные доказательства того, что здоровый образ жизни может помочь снизить риск развития деменции в пожилом возрасте» .
Вы можете вести более здоровый образ жизни, если:
- Соблюдение здоровой, сбалансированной диеты
- Поддержание здорового веса
- Регулярные тренировки
- Содержание алкоголя в рекомендуемых пределах
- Отказ от курения
- Поддержание артериального давления на здоровом уровне.
- Потеря слуха
- Нелеченная депрессия
- Одиночество или социальная изоляция
- Сидя большую часть дня.
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