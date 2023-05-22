Врач Захарова рассказала как часто нужно менять постельное белье

337 Фото: https://unsplash.com/photos/_Utk8ZYT4tI
Врач Захарова рассказала как часто нужно менять постельное белье


Когда ваша кровать начинает пахнуть это определенно слишком поздно. Но как часто вы действительно должны менять простыни? Семейный врач рассказал о гигиене дает четкий ответ.


В принципе, вполне достаточно обновлять постельное белье на вашей кровати каждые две недели. 

"Однако, если вы спите голышом или обильно потеете, вам следует менять простыни, пододеяльники и наволочки не реже одного раза в неделю", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Дело в том, что мы делим наши спальные помещения с примерно миллионом пылевых клещей. Эти маленькие существа прячутся в матрасе, в постельном белье и одеяле. Их помет делает нас больными, а при регулярном вдыхании может вызвать аллергию на домашнюю пыль или астму. 

"Чтобы предотвратить это, вы также должны стирать одеяло и подушку каждые шесть месяцев".

Кстати, постельное белье достаточно постирать при температуре 30-40 градусов с сильным или универсальным моющим средством. Если вы используете моющее средство для цветных вещей, всегда следует стирать чехлы при температуре 60 градусов.



Ранее МедикФорум писал о причинах "упрямого" жира на животе.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье
Как часто нужно менять постельное белье?
Открыты шокирующие факты о постельном белье
Теги : советы врачей, постельное белье, гигиена