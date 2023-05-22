Врач Духарева: голос может стать охрипшим из-за гипотиреоза и других болезней

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врач проверяет щитовидную железу

Появление хриплого голоса может быть признаком проблем с щитовидной железой, предупредила врач Ольга Духарева.

По словам эндокринолога Ольги Духаревой, голос может стать охрипшим из-за гипотиреоза, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов (в частности, таких как трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4). Врач отметила, что гипотиреоз, возникающий у взрослых людей, как правило является следствием аутоиммунного тиреоидита, который медленно развивается и не имеет ярких проявлений.

«При длительном гипотиреозе больной постепенно приобретает характерный внешний вид – отечное, одутловатое лицо с желтоватым оттенком, отеки век, конечностей. Беспокоят мышечные боли, скованность и слабость в руках. Отмечаются сухость кожных покровов, ломкость и тусклость волос, их усиленное выпадение», - уточнила Ольга Духарева в беседе с «Лентой.ру».

Медик добавила, что изменение в речи, голосе и слухе у человека может быть симптомом давнего нелеченого гипотиреоза, при котором в организме могут произойти серьезные неблагополучные сдвиги. Например, голос больного может стать более низким и хрипловатым. Такой хриплый голос возникает из-за отека, затрагивающего гортань, язык, среднее ухо.

Помимо этого, люди с гипотиреозом жалуются на когнитивное ухудшение, головные боли, плохую работу пищеварения, постоянную усталость. Врач Духарева подчеркнула, что данное заболевание должно своевременно выявляться и лечиться.

Врач рассказал, на что может указывать охрипший голос


Также специалист назвала другие заболевания, из-за которых голос может стать охрипшим.
  • Болезни горла и гортани.
  • Вирусные инфекции, воспаление легких.
  • Аллергия.
  • Неврологические нарушения.
  • Перегрузка голосового аппарата.
Эксперт посоветовала обращаться с охрипшим голосом к отоларингологу.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что  редис противопоказан людям с больной щитовидной железой.

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Ольга Духарева
Ольга Духарева
Здоровье
главный врач Эндокринологического диспансера ДЗМ
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Теги : хриплое горло, гипотериоз, Ольга Духарева