Врач Микитюк: редис противопоказан людям с больной щитовидной железой

«Здоровым людям можно съедать не более пяти-шести штук в день», - сообщила Микитюк изданию «Лайф».

«При наличии проблем с желудком или кишечником редис рекомендуется употреблять не чаще одного раза в неделю».

Врач Микитюк рассказала, что популярный в России пряный овощ обладает многими достоинствами, в числе которых назвала присутствие витаминов группы В, микроэлементов, а также горчичного масла, стимулирующего обмен веществ (это полезно для похудения). В то е время медик подчеркнула: есть редис от души не следует, нужно соблюдать ограничения.Также диетолог отметила, что при некоторых хронических заболеваниях редис противопоказан или же разрешается только в исключительно малых порциях.Людям, у которых имеются заболевания щитовидной железы, следует помнить, что им редиска и вовсе противопоказана. Эксперт объяснила, что в состав овоща входят цианогенные гликозиды – эти соединения могут вредить ослабленной щитовидке, способствовать возникновению зоба.Ранее портал MedikForum.ru писал о часто пропускаемых симптомах гипотиреоза, одного из распространенных заболеваний щитовидной железы.

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