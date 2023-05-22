Врач Тараско: людям с диабетом нужно чаще проверять сахар в жару

«Перепады температур, перелеты и непривычная пища негативно влияют на здоровье людей. Особенно такие изменения могут быть опасными для диабетиков», - сказала об этом врач «Газете.Ru».

В преддверии летних отпусков диетолог Тараско посоветовала диабетикам внимательнее следить за своим состоянием, на котором могут неблагоприятно отражаться смена климата и привычного рациона.Анастасия Тараско констатировала: в условиях жары инсулин всасывается быстрее, что повышает риски падения сахара в крови и возникновения гипогликемии. Врач подчеркнула: оказавшись в новом климате, больные диабетом люди должны чаще измерять уровень сахара в крови – так они смогут избежать неприятный и опасных для себя осложнений.Также эксперт напомнила, что инсулин не выдерживает хранения при температуре свыше 30 градусов, – учитывая это, в отпуск следует брать термоемкости. Что еще важно: пить достаточно воды, воздерживаться от приема алкоголя, контролировать количество употребляемых в пищу углеводов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отложение жира на животе бывает тесно связано с действием гормонов.

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