Орнитолог Коблик: свежий птичий помет на балконе лучше не убирать
О том, можно ли через оставленный пернатыми на балконе помет заразиться птичьим гриппом, сообщил орнитолог Евгений Коблик.
Орнитолог Коблик рассказал в интервью «МК», что фекалии птиц действительно являются путем распространения вируса птичьего гриппа. Однако, хотя риск заражения через помет существует, на практике это вряд ли может произойти. Балконы людям в основном пачкают голуби, в то время как птичий грипп был выявлен (в Москве) у околоводных птиц – уток, чаек.
Говоря о птичьем помете на балконах, Евгений Коблик посоветовал не убирать его свежим.
«Чем дольше помет лежит, например, на балконе, тем ниже риск заразиться – поэтому свежий лучше не убирать, надо дать ему засохнуть», - заявил эксперт.
Он подчеркнул, что вирус птичьего гриппа не передается по воздуху, то есть, невозможно заразиться им, если постоять рядом с пометом. Но тактильного контакта следует избегать, так что перед уборкой эксперт порекомендовал воспользоваться антисептиком.
В карантинных зонах следует держаться подальше от водоемов, особенно со стоячей водой. Дохлых птиц не нужно трогать даже обутыми ногами.
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Евгений Коблик
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