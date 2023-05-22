Орнитолог Коблик: свежий птичий помет на балконе лучше не убирать

«Чем дольше помет лежит, например, на балконе, тем ниже риск заразиться – поэтому свежий лучше не убирать, надо дать ему засохнуть», - заявил эксперт.

Орнитолог Коблик рассказал в интервью «МК», что фекалии птиц действительно являются путем распространения вируса птичьего гриппа. Однако, хотя риск заражения через помет существует, на практике это вряд ли может произойти. Балконы людям в основном пачкают голуби, в то время как птичий грипп был выявлен (в Москве) у околоводных птиц – уток, чаек.Говоря о птичьем помете на балконах, Евгений Коблик посоветовал не убирать его свежим.Он подчеркнул, что вирус птичьего гриппа не передается по воздуху, то есть, невозможно заразиться им, если постоять рядом с пометом. Но тактильного контакта следует избегать, так что перед уборкой эксперт порекомендовал воспользоваться антисептиком.В карантинных зонах следует держаться подальше от водоемов, особенно со стоячей водой. Дохлых птиц не нужно трогать даже обутыми ногами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с диабетом нужно чаще проверять уровень сахара в поездках в жаркие регионы.

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