Онколог Черных: эти симптомы рака толстой кишки никогда не следует игнорировать

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запор

Онколог Павел Черных: ночная потливость может быть одним из симптомов колоректального рака.

Рак толстой кишки, иногда называемый колоректальным раком, возникает в железах, выстилающих толстую кишку, и часто начинается с появления доброкачественного полипа. Традиционно считается, что этот тип рака в основном поражает пожилых людей, но последние исследования показывают: за четверть века возрастной профиль больных значительно изменился. Сегодня количество больных колоректальным раком людей до 55 лет велико как никогда, – об этом в беседе с «МедикФорум» сообщил онколог Павел Черных.

Врач подчеркнул: если обнаружить рак толстой кишки на ранней стадии, его с успехом можно лечить. Также специалист назвал симптомы, которые никогда не следует игнорировать: заметив их, нужно обязательно обращаться к медикам. Данные симптомы могут вызываться злокачественной опухолью, развивающейся в толстой кишке.

Кровь в стуле. Выделение небольшого количества крови не всегда указывает на рак, однако если оно принимает стойкий характер или сопровождающееся другими неблагополучными симптомами, вероятность опухоли становится уже более весомой.

«Если вы замечаете кровь в стуле или на туалетной бумаге, а также розовую от крови воду в туалете на протяжении трех недель, обращайтесь к врачу», - поделился онколог.

Тонкий стул. При развитии опухоли в толстой кишке стул становится более жидким и более сжатым, чем обычно, – он принимает вид узкой ленточки или карандаша.

Потеря веса. Одним из явных симптомов рака толстой кишки является резкая и необъяснимая потеря веса.

Усталость. В сочетании с другими симптомами данного списка усталость может быть признаком злокачественного образования.

Боль в животе. Когда развивается рак, боль появляется внезапно и не проходит со временем.

Ночная потливость. Обильным потоотделением в ночное время могут страдать люди с различными формами рака. В случае рака толстой кишки оно тоже может стать заметным.

Определен скрытый признак рака толстой кишки


Запор и диарея. По словам врача, почти все люди с колоректальным раком замечают изменения в своих привычках использования туалета. Запор может вызываться растущей опухолью, из-за которой сужается кишечник и возникает непроходимость. Диарея возникает из-за переполнения кишечника жидкостью.

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