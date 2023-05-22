Онколог Черных: эти симптомы рака толстой кишки никогда не следует игнорировать

«Если вы замечаете кровь в стуле или на туалетной бумаге, а также розовую от крови воду в туалете на протяжении трех недель, обращайтесь к врачу», - поделился онколог.

Рак толстой кишки, иногда называемый колоректальным раком, возникает в железах, выстилающих толстую кишку, и часто начинается с появления доброкачественного полипа. Традиционно считается, что этот тип рака в основном поражает пожилых людей, но последние исследования показывают: за четверть века возрастной профиль больных значительно изменился. Сегодня количество больных колоректальным раком людей до 55 лет велико как никогда, – об этом в беседе с «МедикФорум» сообщил онколог Павел Черных.Врач подчеркнул: если обнаружить рак толстой кишки на ранней стадии, его с успехом можно лечить. Также специалист назвал симптомы, которые никогда не следует игнорировать: заметив их, нужно обязательно обращаться к медикам. Данные симптомы могут вызываться злокачественной опухолью, развивающейся в толстой кишке.Выделение небольшого количества крови не всегда указывает на рак, однако если оно принимает стойкий характер или сопровождающееся другими неблагополучными симптомами, вероятность опухоли становится уже более весомой.При развитии опухоли в толстой кишке стул становится более жидким и более сжатым, чем обычно, – он принимает вид узкой ленточки или карандаша.Одним из явных симптомов рака толстой кишки является резкая и необъяснимая потеря веса.В сочетании с другими симптомами данного списка усталость может быть признаком злокачественного образования.Когда развивается рак, боль появляется внезапно и не проходит со временем.Обильным потоотделением в ночное время могут страдать люди с различными формами рака. В случае рака толстой кишки оно тоже может стать заметным.По словам врача, почти все люди с колоректальным раком замечают изменения в своих привычках использования туалета. Запор может вызываться растущей опухолью, из-за которой сужается кишечник и возникает непроходимость. Диарея возникает из-за переполнения кишечника жидкостью.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках повышенного давления у женщин, которые часто игнорируются.

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