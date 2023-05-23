Врач Ветлужская: при гипертоническом кризе может возникнуть отек мозга

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измерение давления

Врач Мария Ветлужская: признаки гипертонического криза  различаются в зависимости от пострадавшего органа.

Медик Ветлужская перечислила симптомы, которыми проявляется гипертонический криз, вызываемый внезапным и значительным повышением кровяного давления.

«Признаки гипертонического криза зависят от того, какой именно орган пострадал от повышения давления. Например, при остром поражении головного мозга возникает его отек», - сообщила специалист порталу Pravda.Ru.

По словам Ветлужской, если при гипертоническом кризе страдает мозг, человек начинает страдать от сильной головной боли, головокружения, тошноты, рвоты. Также в этих обстоятельствах может возникнуть инсульт.

Когда гипертонический криз провоцирует поражение сердца, у человека могут проявляться симптомы, свойственные инфаркту миокарда. Они выражаются во внезапной давящей или сжимающей боли в груди, а также появлении одышки, сильного возбуждения с чувством страха или паники.

Первая помощь при гипертоническом кризе


«Бывают случаи, когда у человека при гипертоническом кризе происходит разрыв стенки аорты, сопровождающийся сильной болью в груди или в животе, признаками кишечной непроходимости», - уточнила врач.

Дополнительно Мария Ветлужская отметила, что состояние гипертонического криза часто проявляется мышечной дрожью, потоотделением, красными пятнами на коже, ощущением сильного сердцебиения.

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Мария Ветлужская
Мария Ветлужская
Здоровье
заведующая кафедрой внутренних болезней, кандидат медицинских наук
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