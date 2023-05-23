Нутрициолог Строков объяснил, почему креветки так полезны

Креветки считаются полезными для здоровья, поскольку они содержат много важных питательных веществ, таких как белки, омега-3 жирные кислоты, йод и витамины, такие как витамин Е и витамин В3.









"Эти небольшие морепродукты также низкокалорийны. В 100-граммовой порции креветок содержится около 100 килокалорий", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.



Креветки: питательные морепродукты

"Тем не менее, вы также должны учитывать несколько вещей, если хотите есть креветки".

В дополнение к полезным питательным веществам, креветки также очень вкусны и универсальны на кухне. Их можно варить, жарить или жарить. Вкусные морепродукты хорошо сочетаются со многими блюдами, такими как салаты, паста или ризотто.Нутрициолог Строков назвал несколько нюансов, которые нужно учитывать, если вы хотите приготовить ужин из креветок.Во-первых, креветки всегда должны быть хорошо приготовлены, чтобы свести к минимуму риск заражения пищевыми продуктами. Во-вторых, креветки могут содержать высокие уровни тяжелых металлов, таких как ртуть , в зависимости от того, где они были пойманы. Поэтому важно употреблять креветки только в умеренных количествах и следить за тем, чтобы они были экологически безопасного происхождения, - объясняет Строков.Ранее МедикФорум писал о признаках рака легких.

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