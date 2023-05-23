Вот почему всегда нужно класть лимон рядом с кроватью - врач Андреева

Этот эффект имеет лимон рядом с вашей кроватью

"Как показывает исследование лимоны улучшают настроение и облегчают подъем. Цитрусовые способствуют повышению уровня серотонина и, следовательно, увеличению гормона счастья и хорошего самочувствия".

Лимон с солью – быстрая помощь при простуде

"Эфирное масло можно поместить в аромалампу или положить на ватный тампон рядом с кроватью".

Многим людям трудно вставать с постели по утрам. Вместо того, чтобы сразу выпить первую чашку кофе, попробуйте выпить лимон. Если вы сейчас думаете о имбирном чае с лимоном, вы ошибаетесь. Хотя это вкусно, и я уверен, что это полезно, хитрость заключается в том, чтобы просто положить нарезанный лимон рядом с кроватью.Таким образом, фрукт в спальне могут помочь вам лучше встать с постели по утрам, а также распространять приятный аромат, который заставляет вас чувствовать себя свежим и бодрым по утрам.Если вы страдаете от заложенного носа и простуды зимой, этот трюк все еще может подарить вам спокойную ночь. Для этого положите лимон на небольшую тарелку и посыпьте солью. Затем поставьте тарелку рядом с кроватью и сделайте что-нибудь хорошее для своих дыхательных путей.Домашнее средство оказывает антибактериальное действие на носовые пазухи и положительно поддерживает иммунную систему. Лимон, конечно, следует часто заменять. Если это слишком утомительно для вас, вы можете использовать лимонное масло.Для максимального заряда свежести вы можете почувствовать запах флакона сразу после— бодрость гарантирована.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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