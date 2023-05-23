Вот почему всегда нужно класть лимон рядом с кроватью - врач Андреева

134 Фото: https://unsplash.com/photos/y_spQMQTFjs
Вот почему всегда нужно класть лимон рядом с кроватью - врач Андреева


Благодаря своим питательным веществам лимоны особенно полезны, а также украшают многие блюда. Но не только при приготовлении пищи, они могут иметь преимущества и в домашнем хозяйстве — например, если поставить их рядом с кроватью.


Почему полезно держать лимон рядом с кроватью?


Многим людям трудно вставать с постели по утрам. Вместо того, чтобы сразу выпить первую чашку кофе, попробуйте выпить лимон. Если вы сейчас думаете о имбирном чае с лимоном, вы ошибаетесь. Хотя это вкусно, и я уверен, что это полезно, хитрость заключается в том, чтобы просто положить нарезанный лимон рядом с кроватью.



Почему полезно класть рядом с кроватью лимон с солью


Этот эффект имеет лимон рядом с вашей кроватью


"Как показывает исследование лимоны улучшают настроение и облегчают подъем. Цитрусовые способствуют повышению уровня серотонина и, следовательно, увеличению гормона счастья и хорошего самочувствия".


Таким образом, фрукт в спальне могут помочь вам лучше встать с постели по утрам, а также распространять приятный аромат, который заставляет вас чувствовать себя свежим и бодрым по утрам.

Лимон с солью – быстрая помощь при простуде


Если вы страдаете от заложенного носа и простуды зимой, этот трюк все еще может подарить вам спокойную ночь. Для этого положите лимон на небольшую тарелку и посыпьте солью. Затем поставьте тарелку рядом с кроватью и сделайте что-нибудь хорошее для своих дыхательных путей.

Домашнее средство оказывает антибактериальное действие на носовые пазухи и положительно поддерживает иммунную систему. Лимон, конечно, следует часто заменять. Если это слишком утомительно для вас, вы можете использовать лимонное масло. 

"Эфирное масло можно поместить в аромалампу или положить на ватный тампон рядом с кроватью".

Для максимального заряда свежести вы можете почувствовать запах флакона сразу после пробуждения — бодрость гарантирована.



Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Немецкие медики дали простой совет, как сделать сон крепким и здоровым
Эксперт: употреблять лимоны нужно по правилам
Полезные свойства лимона, о которых мало кто знает
Теги : советы врачей, польза лимона, лайфхаки