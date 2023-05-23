Вот почему всегда нужно класть лимон рядом с кроватью - врач Андреева
Благодаря своим питательным веществам лимоны особенно полезны, а также украшают многие блюда. Но не только при приготовлении пищи, они могут иметь преимущества и в домашнем хозяйстве — например, если поставить их рядом с кроватью.
Многим людям трудно вставать с постели по утрам. Вместо того, чтобы сразу выпить первую чашку кофе, попробуйте выпить лимон. Если вы сейчас думаете о имбирном чае с лимоном, вы ошибаетесь. Хотя это вкусно, и я уверен, что это полезно, хитрость заключается в том, чтобы просто положить нарезанный лимон рядом с кроватью.
Этот эффект имеет лимон рядом с вашей кроватью
"Как показывает исследование лимоны улучшают настроение и облегчают подъем. Цитрусовые способствуют повышению уровня серотонина и, следовательно, увеличению гормона счастья и хорошего самочувствия".
Таким образом, фрукт в спальне могут помочь вам лучше встать с постели по утрам, а также распространять приятный аромат, который заставляет вас чувствовать себя свежим и бодрым по утрам.
Лимон с солью – быстрая помощь при простуде
Если вы страдаете от заложенного носа и простуды зимой, этот трюк все еще может подарить вам спокойную ночь. Для этого положите лимон на небольшую тарелку и посыпьте солью. Затем поставьте тарелку рядом с кроватью и сделайте что-нибудь хорошее для своих дыхательных путей.
Домашнее средство оказывает антибактериальное действие на носовые пазухи и положительно поддерживает иммунную систему. Лимон, конечно, следует часто заменять. Если это слишком утомительно для вас, вы можете использовать лимонное масло.
"Эфирное масло можно поместить в аромалампу или положить на ватный тампон рядом с кроватью".
Для максимального заряда свежести вы можете почувствовать запах флакона сразу после пробуждения — бодрость гарантирована.
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