Невролог Ерохин назвал опасные причины онемения в правой руке

Атеросклероз: в его случае кровеносные сосуды сужаются из-за накопления жира и холестерина, образующих бляшки.

Васкулит: он означает воспаление кровеносных сосудов, которое опасно тем, что увеличивает риск образования тромбов.

Диабет: высокий уровень сахара в крови может повреждать мелкие кровеносные сосуды, вызывая проблемы с чувствительностью.

«Онемение в правой руке может говорить о синдроме запястного канала, возникающего в результате сдавления срединного нерва в руке. Помимо онемения ощущаются слабость и боль, затрагивающие запястье и предплечье или же всю руку», - сообщил невролог Ерохин.

Дефицит витамина B12.

Сахарный диабет.

Аутоиммунные заболевания (например, волчанка).

Заболевания почек и печени.

Некоторые инфекции, такие как болезнь Лайма и ВИЧ.

«Люди с симптомами сердечного приступа, инсульта или тромбоэмболии должны немедленно обращаться за медицинской помощью. Любое из этих состояний может привести к необратимому повреждению, создать угрозу для жизни», - подчеркнул эксперт.

Невролог Владимир Ерохин рассказал «МедикФорум», что самой частой причиной ощущения онемения в конечностях является ограничение притока крови, происходящего обычно из-за определенного положения тела.Но проблемы с кровообращением могут возникать также вследствие некоторых заболеваний.Если нерв оказывается поврежден или сдавлен, человек может испытывать боль, покалывание или онемение в определенной области тела.Также врач назвал более опасные причины повреждения нерва в руке.Еще одно объяснение того, почему в правой руке может возникать онемение. По словам невролога, грыжа может оказывать давление на нервы, которые проходят через позвоночник и достигают рук, что приводит к боли, онемению или покалыванию.Невролог Ерохин отметил, что при инсульте или инфаркте онемение в правой руке может ощущаться наряду с болью и другими симптомами, которые бывают свойственны этим опасным состояниям.Невролог добавил, что онемение в правой руке, которое носит стойкий характер или возникает внезапно наряду с другими неблагополучными симптомами, тоже является поводом для обследования.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , указывающих на развитие гипертонического криза.

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