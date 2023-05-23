Невролог Ерохин назвал опасные причины онемения в правой руке
Онемение в правой руке, которое длится более нескольких дней или возникает вместе с другими симптомами, является серьезным поводом для обращения к врачу.
Ограниченный кровоток. Невролог Владимир Ерохин рассказал «МедикФорум», что самой частой причиной ощущения онемения в конечностях является ограничение притока крови, происходящего обычно из-за определенного положения тела.
Но проблемы с кровообращением могут возникать также вследствие некоторых заболеваний.
- Атеросклероз: в его случае кровеносные сосуды сужаются из-за накопления жира и холестерина, образующих бляшки.
- Васкулит: он означает воспаление кровеносных сосудов, которое опасно тем, что увеличивает риск образования тромбов.
- Диабет: высокий уровень сахара в крови может повреждать мелкие кровеносные сосуды, вызывая проблемы с чувствительностью.
«Онемение в правой руке может говорить о синдроме запястного канала, возникающего в результате сдавления срединного нерва в руке. Помимо онемения ощущаются слабость и боль, затрагивающие запястье и предплечье или же всю руку», - сообщил невролог Ерохин.
Также врач назвал более опасные причины повреждения нерва в руке.
- Дефицит витамина B12.
- Сахарный диабет.
- Аутоиммунные заболевания (например, волчанка).
- Заболевания почек и печени.
- Некоторые инфекции, такие как болезнь Лайма и ВИЧ.
Инсульт и инфаркт. Невролог Ерохин отметил, что при инсульте или инфаркте онемение в правой руке может ощущаться наряду с болью и другими симптомами, которые бывают свойственны этим опасным состояниям.
«Люди с симптомами сердечного приступа, инсульта или тромбоэмболии должны немедленно обращаться за медицинской помощью. Любое из этих состояний может привести к необратимому повреждению, создать угрозу для жизни», - подчеркнул эксперт.
Невролог добавил, что онемение в правой руке, которое носит стойкий характер или возникает внезапно наряду с другими неблагополучными симптомами, тоже является поводом для обследования.
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