Врач Гуреева рассказала о простых решениях, которые помогут достичь долголетия

«Небольшая группа людей обязуется регулярно встречаться, чтобы праздновать и сочувствовать друг другу, а также просто «быть» вместе. Многие из них начинаются в возрасте пяти лет, но продолжаются до гораздо более старшего возраста, и многие также принадлежат к нескольким из этих сообществ поддержки», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Вам нужна хорошая мышечная масса и баланс, чтобы просто передвигаться по деревне, встречаться с друзьями и выполнять поручения. Икарианцы в Греции — отличный пример этого; они любят жить в горах, поэтому они тренируются, просто гуляя, чтобы навестить друзей».

Упражнение

Общение

Нарастить мышечную массу

Подключиться к природе.

На Окинаве, Япония (одна из голубых зон), существует концепция социальных связей, называемая «моаи».Большая часть Голубых зон – Сардиния, Италия; Никойя, Коста-Рика; Икария, Греция; и Лома-Линда, Калифорния — в горных районах.Жители Коста-Рики также наслаждаются глубокой связью с природой и друг с другом. Они не боятся испачкаться, почувствовать песок пальцами ног или нырнуть в голубой океан. Многие люди работают и общаются на улице, чтобы ежедневно вдыхать свежий воздух.Людям рекомендуется есть меньше соли и сахара в своем рационе и сократить потребление насыщенных жиров.Насыщенные жиры можно найти в тортах, печенье, беконе, сыре, пирогах и мороженом. Хотя отказ от таких продуктов может показаться ограничивающим, сосредоточившись на фруктах и овощах, вы добавите в свой рацион питательные вещества.Источники белка могут включать фасоль, бобовые, рыбу, яйца — вместо жирных кусков мяса.Ранее МедикФорум писал о том, как облегчить пищеварение во время застолья.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.