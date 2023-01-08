Врач назвал диету, которая снижает риск ранней смерти снижается на 36 %

«Нам уже несколько десятилетий известно, что здоровое питание может положительно повлиять на продолжительность жизни и здоровье. Полезнее рассматривать модели здорового питания, а не отдельные продукты, способствующие долголетию. Однако все модели здорового питания имеют общий акцент на определенные группы продуктов. Эти продукты — фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобы, орехи и семена. Получение белка из растительных источников, а не из животных источников, также является важным аспектом любой диеты для долголетия», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально ля МедикФорум.

Что говорит исследование?

Есть ряд факторов, влияющих на то, как долго мы живем. Хотя некоторые из них неизменны, мы можем изменить другие. Одним из таких факторов является диета, которая, как известно, оказывает огромное влияние на наше общее состояние здоровья и самочувствие.По словам врача, определенная диета может даже значительно увеличить продолжительность жизни.Полезным источником информации являются наблюдения в пяти регионах мира, где люди живут дольше всех и здоровее, так называемых «голубых зонах», где вероятность достижения 100-летнего возраста выше, чем где-либо еще в мире.Общим для синих зон является диета, состоящая преимущественно или исключительно из растений, с упором на бобовые в качестве основного источника белка.Синие зоны включают Окинаву в Японии, Сардинию в Италии, Никою в Коста-Рике, Икарию в Греции и Лома-Линда в Калифорнии.Растительная пища полна питательных веществ, способствующих укреплению здоровья, таких как клетчатка, полифенолы, витамины и минералы, а также сотни фитохимических веществ, которые действуют вместе, чтобы снизить риск хронических заболеваний, улучшая здоровье кишечника, уменьшая воспаление и улучшая регуляцию глюкозы.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной щитовидной железы.

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