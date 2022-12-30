Врач объяснил, что облегчает пищеварение во время застолья

«На новогоднем столе не хватает овощей, фруктов, зелени – всего того, что содержит клетчатку. Из-за этого у многих случаются неприятности со стулом – так называемый постновогодний запор или дискомфорт из-за перегрузки кишечника», – отметил специалист, беседуя с News.ru.

«Если мы порежем еду помельче, то нагрузка на желудок будет меньше, это вызовет меньше тяжести и ощущения переедания», - поделился медик.

Врач Вялов объяснил в интервью, что облегчает пищеварение во время посиделок за праздничным столом в новогоднюю ночь. Медик отметил, что в России традиционно для такого застолья готовятся блюда и закуски, которые содержат мало клетчатки, – это большой минус для пищеварения.Вялов добавил, что пищеварительный процесс помогают улучшить ананасы, а также мандарины (главное условие: на цитрусовые не должно быть аллергии). Кроме того, переваривание пищи облегчается благодаря мелко порезанным ингредиентам салатов: например, того ж оливье.Также, по словам Вялова, переваривать праздничные блюда в Новый год помогает питье минеральной воды и даже (в некотором количестве) шампанского. Эти напитки способны ускорять опорожнение желудка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько кофе полезно употреблять людям с гипертонией.

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