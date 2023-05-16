Долгая жизнь: врач Андреева раскрыла секрет 100-летних

"Примерно для половины всех тех, кто родился после 2000 года, прогнозируется ожидаемая продолжительность жизни не менее 100 лет", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Долгая и здоровая жизнь в «Голубых зонах»

"Это включает в себя регулярные физические упражнения, они хорошо справляются со стрессом, имеют крепкие отношения с семьей и друзьями и ведут осмысленную жизнь. Диета также, по-видимому, является основным фактором. Небольшие порции, много местных овощей, мало мяса, а последний прием пищи часто приходится на обед".

Исследования долголетия помогают людям с большим объемом знаний жить более здоровой и долгой жизнью. Так что в будущем можно будет дожить до 90 или даже 100 лет. Решающим фактором старения является, с одной стороны, постоянно улучшающееся медицинское обслуживание, а с другой стороны, возрастающее благосостояние.Термин, который снова и снова появляется в этом контексте, — это так называемые «голубые зоны». Образ жизни, кажется, играет большую роль в трехзначной продолжительности жизни.Знаменитые «Голубые зоны» представляют собой впечатляющие примеры этого. Это регионы мира, в которых проживает исключительно большое количество людей старше 100 лет. В этих регионах у людей как минимум в десять раз больше шансов дожить до 100 лет.Но где именно расположены эти зоны? На Сардинии, японском острове Окинава, острове Икария в Греции или на полуострове в Коста-Рике. Несмотря на их географические различия, жители этих регионов ведут очень похожий и к тому же очень здоровый образ жизни.Ранее МедикФорум писал о пользе инжира.

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