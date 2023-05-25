Нутрициолог Строков назвал список продуктов, которые содержат железо

Сбалансированная диета также должна покрывать ваши потребности в железе. Но какие продукты содержат больше всего железа? Помимо животных источников железа, существуют также растительные продукты с высоким содержанием железа.

"Особенно большое количество железа содержится в продуктах животного происхождения. К ним относятся печень и ливерная колбаса, но кровяная колбаса, говядина и телятина также содержат много железа", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





Дефициту железа особенно подвержены женщины репродуктивного возраста и беременные женщины.

Топ-5 лучших "поставщиков" железа

Свиная печень (18 миллиграммов на 100 граммов)

Пшеничные отруби (15 миллиграммов на 100 граммов)

Соевые бобы (11 миллиграммов на 100 граммов)

Льняное семя (8 миллиграммов на 100 граммов)

Черный пудинг (6 миллиграммов на 100 граммов)

Лучшими растительными источниками железа являются лисички, кунжут, орехи кешью, фисташки, чечевица, пшеничные отруби, льняное семя и соевые бобы.Чтобы предотвратить дефицит железа, вы должны включить в свой ежедневный рацион продукты, богатые железом.Ранее МедикФорум писал о пользе воды.

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