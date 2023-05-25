Нутрициолог Строков назвал список продуктов, которые содержат железо

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Нутрициолог Строков назвал список продуктов, которые содержат железо


Сбалансированная диета также должна покрывать ваши потребности в железе. Но какие продукты содержат больше всего железа? Помимо животных источников железа, существуют также растительные продукты с высоким содержанием железа. 



"Особенно большое количество железа содержится в продуктах животного происхождения. К ним относятся печень и ливерная колбаса, но кровяная колбасаговядина и телятина также содержат много железа", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум. 


Дефициту железа особенно подвержены женщины репродуктивного возраста и беременные женщины.


Лучшими растительными источниками железа являются лисички, кунжут, орехи кешью, фисташки, чечевица, пшеничные отруби, льняное семя и соевые бобы.

Топ-5 лучших "поставщиков" железа


Чтобы предотвратить дефицит железа, вы должны включить в свой ежедневный рацион продукты, богатые железом. 

Строков назваль пять продуктов, которые особенно богаты железом: 
  • Свиная печень (18 миллиграммов на 100 граммов)
  • Пшеничные отруби (15 миллиграммов на 100 граммов)
  • Соевые бобы (11 миллиграммов на 100 граммов)
  • Льняное семя (8 миллиграммов на 100 граммов)
  • Черный пудинг (6 миллиграммов на 100 граммов)


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