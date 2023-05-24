Врач Варфоломеев рассказывает о напитке, который снижает риск образования тромбов

«Употребление достаточного количества воды помогает поддерживать надлежащий объем крови и способствует оптимальному кровообращению. Достаточная гидратация обеспечивает плавное течение крови по кровеносным сосудам, снижая вероятность образования тромбов. Вода помогает разбавить концентрацию определенных компонентов в крови, таких как фибриноген и тромбоциты, которые участвуют в образовании тромбов. Адекватная гидратация поддерживает эти компоненты на оптимальном уровне, снижая вероятность образования тромбов», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Это помогает поддерживать здоровый состав крови и снижает риск образования тромбов».

Будь то стакан ледяной колы или небольшая порция эспрессо, то, что вы пьете, составляет важную часть вашего рациона. В то время как энергетические напитки могут способствовать образованию вредных сгустков в течение часа после приема, другие варианты могут предотвратить образование гелеобразных сгустков.Более того, напиток, который может снизить риск, уже есть у вас на кухне — вода.С другой стороны, обезвоживание может сделать вашу кровь более густой и склонной к образованию тромбов. Врач также объяснил, что достаточное потребление воды поддерживает правильную работу почек, что позволяет им отфильтровывать отходы и токсины из крови.Когда дело доходит до количества воды, которое вам нужно выпить, чтобы воспользоваться этими преимуществами, все не так просто. Врач поделился, что такие факторы, как возраст, пол, состав тела, уровень активности, климат и общее состояние здоровья, играют роль в гидратации.Хотя конкретной универсальной рекомендации нет, часто цитируется общее правило: пить не менее двух литров. Более персонализированный подход к определению потребления воды заключается в том, чтобы прислушиваться к сигналам вашего тела о жажде.Ранее МедикФорум писал о симптомах высокого холестерина.

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