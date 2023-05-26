Уролог Гасанов назвал неприятные признаки увеличенной простаты

«Первый начинается с полового созревания, во время которого простата может удвоиться в размерах. Вторичная фаза роста начинается между 20 и 30 годами и часто продолжается до конца жизни мужчины. Простата молодого человека, как правило, имеет размер грецкого ореха, в то время как простата пожилого мужчины обычно имеет размер мяча для пинг-понга. Поскольку простата не перестает расти, у некоторых мужчин она может вырасти до размеров теннисного мяча, или даже больше, когда они стареют», - говорит врач-уролог Руслан Гасасанов специально для МедикФорум.

изменения образа жизни

медикаменты

катетеры

хирургия и другие процедуры

Простата представляет собой небольшую железу, расположенную в области таза, между половым членом и мочевым пузырем, и имеет два периода роста на протяжении всей жизни мужчины.В то время как многие молодые люди считают, что проблемы с предстательной железой являются проблемой только для пожилых мужчин, они могут начаться в любом возрасте.Ведение здорового образа жизни может снизить вероятность возникновения проблем с простатой в будущем. Наиболее очевидные и распространенные признаки увеличенной простаты связаны с мочеиспусканием. Если вы изо всех сил пытаетесь мочиться, страдаете от «старт-стоп» мочеиспускания, часто мочитесь и просыпаетесь ночью, чтобы помочиться, то ваша простата, вероятно, увеличена.Недержание мочи также может стать проблемой для некоторых мужчин. Существует два основных типа недержания мочи, первый из которых называется императивным недержанием мочи. Это может произойти, когда у вас возникает внезапная потребность в мочеиспускании, и вы не можете вовремя добраться до туалета.Лечение увеличенной предстательной железы будет зависеть от того, насколько сильно симптомы влияют на качество вашей жизни.Ранее МдиеФорум писал о пользе шпината.

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