Онколог Воробьев рассказал, что исключить из рациона, чтобы снизить риск рака

"Результат очень показателен. Здесь становится ясно: негативное влияние продуктов с высокой степенью обработки — это, по сути, влияние безалкогольных напитков и соков, которые употребляются вместе с ними. Другие продукты (например, альтернативы мясу на растительной основе) здесь не играют никакой роли", - говорит врач0онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

В течение многих лет они давали рекомендации по снижению личного риска рака. После этого из меню следует полностью исключить напитки, подслащенные сахаром. Потому что растущее потребление сладких напитков способствует распространению ожирения во всем мире. Это, в свою очередь, увеличивает риск многих видов рака.Существуют убедительные доказательства того, что повышенная жировая масса тела является причиной многих видов рака: полости рта, горла и гортани, пищевода, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, печени, толстой кишки, молочной железы (в постменопаузе), яичников, эндометрия, простаты и почки». Обработанные продукты также входят в ее список исключений.Воробьев дал рекомендации по диете для предотвращения рака:Много цельных зерен, овощей, фруктов и бобовых должны составлять основу вашего ежедневного рациона. Важно: ученые рекомендуют 400 граммов овощей и фруктов и не менее 30 граммов пищевых волокон.В них много жира, сахара и крахмала, что способствует ожирению.Говядина, баранина и свинина, колбасы: красное мясо следует давать не более трех порций в неделю. Это соответствует от 350 до максимум 500 г.Фруктовые соки не следует употреблять в больших количествах, так как даже без добавления сахара они могут способствовать увеличению веса, подобно напиткам с сахаром.В целях профилактики рака специалисты рекомендуют воздерживаться от алкоголя.Ранее МедикФорум писал о пользе шпината.

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