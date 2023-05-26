Онколог Воробьев: куркумин активирует сигнальный путь, подавляющий опухоль

"Кроме того, нарушается способность опухолевых клеток мигрировать и проникать в окружающие ткани. Также подтверждено на мышиной модели, что индуцированная куркумином экспрессия миР-34 подавляет метастазирование клеток колоректального рака в легкие. Куркумин сделал опухолевые клетки более чувствительными к химиотерапевтическому веществу 5-ФУ посредством миР-34", - говоривт врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Продукт этого гена, фактор транскрипции, индуцирует молекулу микроРНК, называемую miR-34, которая играет критическую роль в подавлении опухоли.Куркумин может индуцировать миР-34, но систематического исследования этого явления до сих пор не проводилось. Более того, было неясно, какой механизм мог стоять за этим».Важным аспектом результатов является то, что эти эффекты не зависят от p53, который часто теряется в большинстве типов опухолей и его трудно восстановить во всех опухолевых клетках.С куркумином было найдено вещество, с помощью которого возможно вмешиваться в сигнальный каскад под p53, активируя миР-34. Результаты исследования могут привести к интересным подходам к новым терапевтическим возможностям, которые следует использовать в дальнейших исследованиях.Ранее МедикФорум писал о пользе шпината.

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