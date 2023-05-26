Нутрициолог Строков рассказал в каком алкоголе больше всего калорий
Алкогольные напитки не только снабжают ваш организм калориями, они также известны тем, что препятствуют преобразованию организмом энергии из жиров, белков и углеводов. Кроме того, они усиливают тягу к еде, еще больше увеличивая потребление калорий.
В зависимости от содержания алкоголя и сахара в напитке калорийность может быть ниже или выше. Обычно вам лучше всего подходят спритцеры из-за смеси воды и алкоголя с точки зрения калорий.
"Грамм чистого спирта содержит почти семь килокалорий, но практически не содержит ценных для организма питательных веществ. Для сравнения, один грамм жира обеспечивает девять килокалорий. Углеводы и белок обеспечивают ваше тело только четырьмя килокалориями на грамм", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
В зависимости от содержания алкоголя и сахара количество калорий увеличивается. Идея держаться подальше от высокопроцентных спиртных напитков, поскольку они содержат больше калорий, в принципе не является ошибочной. Но, как правило, из крепких алкогольных напитков обычно выпивается не так много, как из напитков с меньшим количеством оборотов, таких как пиво и вино.
Сколько калорий в алкогольных напитках?
С точки зрения калорий, крепкий шнапс и ликеры составляют большую часть. Они содержат от 200 до 500 килокалорий на 100 граммов.
- Люди, выпивающие 20 миллилитров водки, потребляют гораздо меньше энергии (43 килокалории), чем те, кто выпивает бокал игристого вина (80 килокалорий) или 0,3 пива (более 120 килокалорий).
- Сухое белое вино и красное вино уравновешивают друг друга: 69 ккал и 65 ккал на 100 миллилитров. Если вы выбираете сухие и, следовательно, менее сладкие, приторные вина, вы, естественно, потребляете меньше калорий. Некоторые прекрасные экземпляры уже содержат 100 килокалорий на 100 миллилитров.
- Настоящую опасность для вашей фигуры представляют смешанные напитки из колы и ко. В них много сахара и калорий. В зависимости от рецептуры коктейли и лонг-дринки также снабжаются сливками, ликерами и другими калорийными ингредиентами. Например, пина колада уже содержит 550 калорий.
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