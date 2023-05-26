Нутрициолог Строков рассказал в каком алкоголе больше всего калорий

Алкогольные напитки не только снабжают ваш организм калориями, они также известны тем, что препятствуют преобразованию организмом энергии из жиров, белков и углеводов. Кроме того, они усиливают тягу к еде, еще больше увеличивая потребление калорий.









В зависимости от содержания алкоголя и сахара в напитке калорийность может быть ниже или выше. Обычно вам лучше всего подходят спритцеры из-за смеси воды и алкоголя с точки зрения калорий.

"Грамм чистого спирта содержит почти семь килокалорий, но практически не содержит ценных для организма питательных веществ. Для сравнения, один грамм жира обеспечивает девять килокалорий. Углеводы и белок обеспечивают ваше тело только четырьмя килокалориями на грамм", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

В зависимости от содержания алкоголя и сахара количество калорий увеличивается. Идея держаться подальше от высокопроцентных спиртных напитков, поскольку они содержат больше калорий, в принципе не является ошибочной. Но, как правило, из крепких алкогольных напитков обычно выпивается не так много, как из напитков с меньшим количеством оборотов, таких как пиво и вино.

Сколько калорий в алкогольных напитках?

"Однако все дело в пропорции: количество каждого выпитого алкогольного напитка имеет решающее значение для потребления калорий".

Люди, выпивающие 20 миллилитров водки, потребляют гораздо меньше энергии (43 килокалории), чем те, кто выпивает бокал игристого вина (80 килокалорий) или 0,3 пива (более 120 килокалорий).

потребляют гораздо меньше энергии (43 килокалории), чем те, кто выпивает (80 килокалорий) или (более 120 килокалорий). Сухое белое вино и красное вино уравновешивают друг друга: 69 ккал и 65 ккал на 100 миллилитров. Если вы выбираете сухие и, следовательно, менее сладкие, приторные вина, вы, естественно, потребляете меньше калорий. Некоторые прекрасные экземпляры уже содержат 100 килокалорий на 100 миллилитров.

вы, естественно, потребляете меньше калорий. Некоторые прекрасные экземпляры уже содержат 100 килокалорий на 100 миллилитров. Настоящую опасность для вашей фигуры представляют смешанные напитки из колы и ко. В них много сахара и калорий. В зависимости от рецептуры коктейли и лонг-дринки также снабжаются сливками, ликерами и другими калорийными ингредиентами. Например, пина колада уже содержит 550 калорий.

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